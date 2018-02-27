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    Американская актриса избила бойфренда и троих полицейских

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    Американская актриса избила бойфренда и троих полицейских

    Американская актриса избила бойфренда и троих полицейских

    Американская актриса избила бойфренда и троих полицейских
  • Фото: Associated Press © 2018, Richard Shotwell

    • Актриса Хизер Локлир попала под арест, после того как избила своего своего бойфренда и напала на троих полицейских.

    Полицейские прибыли в дом 56-летней Локлир вечером в воскресенье после сообщения о драке. Осмотрев место происшествия, стражи порядка пришли к заключению, что актриса избила своего бойфренда и нанесла ему серьезные травмы.

    При этом, как сообщает телеканал CNN, актриса применила физическую силу и против пытавшихся ее арестовать правоохранителей. Впрочем, отмечается, что в потасовке женщина и сама получила травму. Поэтому сначала ее пришлось отвезти в больницу, и только потом — в участок.

    Сейчас актрису выпустили под залог в 20 тысяч долларов. Заседание суда назначено на 13 марта.

    Хизер Локлир известна по телесериалам 80–90-х годов прошлого века, таким как «Династия» и «Мерлоуз Плейс».





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