Американская актриса избила бойфренда и троих полицейских

Актриса Хизер Локлир попала под арест, после того как избила своего своего бойфренда и напала на троих полицейских.
Полицейские прибыли в дом 56-летней Локлир вечером в воскресенье после сообщения о драке. Осмотрев место происшествия, стражи порядка пришли к заключению, что актриса избила своего бойфренда и нанесла ему серьезные травмы.
При этом, как сообщает телеканал CNN, актриса применила физическую силу и против пытавшихся ее арестовать правоохранителей. Впрочем, отмечается, что в потасовке женщина и сама получила травму. Поэтому сначала ее пришлось отвезти в больницу, и только потом — в участок.
Сейчас актрису выпустили под залог в 20 тысяч долларов. Заседание суда назначено на 13 марта.
Хизер Локлир известна по телесериалам
80–90-х годов прошлого века, таким как «Династия» и «Мерлоуз Плейс».
При этом, как сообщает телеканал CNN, актриса применила физическую силу и против пытавшихся ее арестовать правоохранителей. Впрочем, отмечается, что в потасовке женщина и сама получила травму. Поэтому сначала ее пришлось отвезти в больницу, и только потом — в участок.
Сейчас актрису выпустили под залог в 20 тысяч долларов. Заседание суда назначено на 13 марта.
Хизер Локлир известна по телесериалам
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