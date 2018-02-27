Допинговый триумф: как аэрозоль от астмы помог норвежским лыжникам выиграть Олимпиаду

Неождиданным лидером по количеству наград в Пхёнчхане стала Норвегия. В копилке ее сборной 39 медалей. Это новый олимпийский рекорд. Впрочем, радость норвежцев омрачили новости о начале масштабного расследования в отношении лыжников-астматиков . Мол, не без допинга они до финиша добрались.

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Норвегия

Олимпиада

Особенно звезда олимпиады — 21-летний Йоханнес Клебо. У него три золотых медали, и его уже прозвали «лыжным вундеркиндом». При том что до призовых мест в своей карьере он докатился только после диагноза. Астма дала ему возможность получить то, что здоровым спортсменам строго запрещено.



Теперь при слове «Норвегия» многие представляют себе не только золотые медали, но и аэрозольный баллончик — лекарство от астмы. Внутри которого — сальбутамол. Препарат, на передозировке которого в свое время попался норвежский лыжник Мартин Сундбю. А вообще, о том, что за сборную страны в лыжных гонках выступают сплошь астматики, еще два года назад рассказал местный профессор Стейн Эвенсен.



Оказывается, с 2011года в Норвегии проходит исследовательский проект: «Бронхиальная реактивность и воспаление дыхательных путей среди спортсменов в лыжных гонках и биатлоне». То есть в стране масштабно тестировали возможность улучшать результаты с помощью аэрозолей. Об этом шведский журналист Хассе Свенс недавно снял документальный фильм.



Хассе Свенс, шведский журналист, телеканал SVT: «Если вы принимаете очень много препаратов от астмы, это дает вам тот же эффект, как если бы вы использовали анаболические стероиды. Около 70% всех медалей, которые норвежцы получали с 1992-го года, были ими получены при использовании препаратов от астмы».



На нынешней олимпиаде чемпионами стали лыжники Йоханнес Клебо, Мартин Сундбю, Рагниль Хага, Марит Бьёрген — все они «доказанные» астматики, которые сами признавались, что больны.



Денис Олисов, директор Института здоровья и реабилитологии НГУ имени Лесгафта: «А есть ли смысл спортсменам, страдающим такими серьезными заболеваниями, в принципе выходить на соревнования такого уровня и такого объема состязательности. Может, для них надо придумать что-то отдельное, где нагрузки пониже?»



И дело не только в аэрозолях, а в лекарствах посерьезнее, которые якобы купируют астму. Так, неделю назад норвежская вещательная корпорация опубликовала список из 52 препаратов, которые норвежцы «на всякий случай» взяли на Олимпиаду. Интереснее всех в этом списке — номера 31 и 32 — целестон и кенакорт, которые оказались стероидами.



В течение ряда лет кенакорт, целестон и подобные им незаконно применялись в велоспорте. Рецепт был очень прост: сделать вид, что у тебя воспаление, получить медицинское разрешение и пользоваться этим средством во время соревнований.



Между тем Всемирное антидопинговое агентство на эти статьи и документальные расследования почему-то внимания не обращает. А ведь к допинговому скандалу в России привел всего лишь один немецкий фильм.



Подробнее — в репортаже корреспондента НТВ Алексея Полякова.





