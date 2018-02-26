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    Эд Ширан признан самым продаваемым музыкантом 2017 года

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    • Фото: Reuters © 2018, Brendan McDermid
    Эд Ширан признан самым продаваемым музыкантом 2017 года

    Эд Ширан признан самым продаваемым музыкантом 2017 года

    Эд Ширан признан самым продаваемым музыкантом 2017 года
  • Фото: Reuters © 2018, Brendan McDermid

    • Популярный британский музыкант Эд Ширан стал самым продаваемым исполнителем 2017 года.

    Как отмечается в докладе Международной федерации производителей фонограмм (IFPI), третий студийный альбом музыканта Divide в прошлом году стал самым продаваемым в мире и получил статус мультиплатинового альбома в 36 странах. Самой же популярной композицией альбома стала Shape of You.

    Отмечается, в рейтинге IFPI впервые за всю историю его существования лидируют альбом и композиция одного музыканта.

    На втором месте значится канадский рэпер Дрейк с альбомом More Life, в прошлом году этот музыкант был лидером рейтинга. Третью строчку заняла кантри-поп певица Тейлор Свифт с альбомом Reputation.

    В первую десятку также попали Кендрик Ламар, Эминем, Бруно Марс, The Weeknd, Imagine Dragons, Linkin Park и The Chainsmokers.

    Автор-исполнитель Эд Ширан получил известность в 2011 году, когда в свет вышел его дебютный альбом под названием +. В 2014-м его альбом «X» был признан лучшим на церемонии вручения музыкальных премий BRIT Awards. А в прошлом году музыкант стал кавалером почетного Ордена Британской империи за свои музыкальные достижения.


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