Эд Ширан признан самым продаваемым музыкантом 2017 года

Как отмечается в докладе Международной федерации производителей фонограмм (IFPI), третий студийный альбом музыканта Divide в прошлом году стал самым продаваемым в мире и получил статус мультиплатинового альбома в 36 странах. Самой же популярной композицией альбома стала Shape of You.Отмечается, в рейтинге IFPI впервые за всю историю его существования лидируют альбом и композиция одного музыканта.На втором месте значится канадский рэпер Дрейк с альбомом More Life, в прошлом году этот музыкант был лидером рейтинга. Третью строчку заняла кантри-поп певица Тейлор Свифт с альбомом Reputation.В первую десятку также попали Кендрик Ламар, Эминем, Бруно Марс, The Weeknd, Imagine Dragons, Linkin Park и The Chainsmokers.Автор-исполнитель Эд Ширан получил известность в 2011 году, когда в свет вышел его дебютный альбом под названием +. В 2014-м его альбом «X» был признан лучшим на церемонии вручения музыкальных премий BRIT Awards. А в прошлом году музыкант стал кавалером почетного Ордена Британской империи за свои музыкальные достижения.