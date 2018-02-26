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    Эстонским военным предложили маршировать под песню об убийствах русских

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    Эстонским военным предложили маршировать под песню об убийствах русских

    Эстонским военным предложили маршировать под песню об убийствах русских

    Правозащитники потребовали от властей Эстонии прокомментировать сообщения о том, что в одной из эстонских частей военные маршируют под песню «лесных братьев».

    Центр «Китеж», который занимается защитой прав русскоязычного населения Эстонии, потребовал от эстонского министерства обороны прокомментировать информацию о том, что в одной из воинских частей солдаты разучивают в качестве строевой песни песню «лесных братьев». Об этом сообщила пресс-служба правозащитной организации.

    Из сообщения правозащитного центра «Китеж»: «В правозащитный центр „Китеж“ поступила информация о том, что в одной из частей Сил обороны Эстонии в качестве строевой песни разучивают так называемую „Песню лесных братьев“, в которой содержатся следующие строки: „Теперь брожу по болотам и тропам и убиваю русских тибла (презрительное прозвище русских в Эстонии — прим. НТВ.Ru)“. Текст этой песни вызвал возмущение у русских срочнослужащих».

    Юристы требуют подтвердить или опровергнуть эту информацию и, если она верна, дать оценку действиям командования части.

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    Эстония не в первый раз становится объектом критики из-за попыток героизировать «лесных братьев» — националистов, боровшихся с советской властью в Прибалтике в 1940–50-х годах. В прошлом году в центре скандала оказался короткометражный фильм, снятый при поддержке НАТО, в котором «лесных братьев» называют «борцами против советских оккупантов». Представители левых в Европарламенте призывали ввести против Эстонии и Латвии санкции за то, что власти этих стран позволяют проводить акции неонацистов.

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