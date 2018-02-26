Немецкий принц разбился насмерть, выпав с 21-го этажа отеля

Принц из династии Гогенцоллернов погиб в возрасте 39 лет, выпав из окна.
Как сообщает издание FAZ, полиция допускает, что Карлос Патрик Гогенцоллерн мог выпасть из окна 21-го этажа отеля случайно. Точные обстоятельства смерти принца пока не известны либо не раскрываются.
Отмечается, что мужчина скончался на месте происшествия.
Инцидент произошел 25 февраля во время поездки немецкого принца во Франкфурт, он остановился в гостинице InterContinental. Издание отмечает, что Карлос Патрик Гогенцоллерн отбывал наказание в тюрьмы, куда попал из-за мошенничества в 2014 году. Однако за два дня до смерти его по каким-то причинам отпустили «на прогулку».
Отмечается, что мужчина скончался на месте происшествия.
Инцидент произошел 25 февраля во время поездки немецкого принца во Франкфурт, он остановился в гостинице InterContinental. Издание отмечает, что Карлос Патрик Гогенцоллерн отбывал наказание в тюрьмы, куда попал из-за мошенничества в 2014 году. Однако за два дня до смерти его по каким-то причинам отпустили «на прогулку».
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