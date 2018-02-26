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    Веган разгромил мясной ресторан во Франции

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    Веган разгромил мясной ресторан во Франции

    Веган разгромил мясной ресторан во Франции

    Во французском Гренобле злоумышленник, выкрикивая лозунги, осуждающие поедание мяса, разбил все стекла в ресторане, где готовят отбивные.

    Как сообщает телеканал France 3, злоумышленник был в маске. Выкрикивая вегетарианские лозунги, мужчина разбил 14 стекол и написал на стене призыв не есть мясо.

    Инцидент произошел в ресторане La Boucherie, который специализируется на приготовлении мясных блюд.

    В ресторане считают, что акт вандализма был совершен вовсе не радикальными веганами, а их конкурентами и завистниками.


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