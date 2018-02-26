Куба <sup><small>16+</small></sup>
ТВ-Эфир
Куба 16+
    •  

    В Британии боксер победил в поединке, дал интервью и умер

    1 комментарий
    • Фото: Scott Westgarth / facebook.com
    В Британии боксер победил в поединке, дал интервью и умер

    В Британии боксер победил в поединке, дал интервью и умер

    В Британии боксер победил в поединке, дал интервью и умер
  • Фото: Scott Westgarth / facebook.com

    • В британском городе Донкастере вскоре после победы умер 31-летний боксер Скотт Вестгарт.

    Британский боксер Скотт Вестгарт скончался вскоре после победы над соотечественником Деком Спелманом. Оба боксера несколько раз оказывались в нокдауне. После выступления Вестгарт успел дать интервью в котором признался, что бокс для него — просто развлечение. «Мне нравится ходить в зал с парнями и тренироваться независимо от того, что будет: победа, поражение или ничья», — сказал он.

    Многие зрители отметили потом в соцсетях: во время интервью было заметно, что боксер испытывает боль.

    Вестгарту стало плохо уже в раздевалке, его госпитализировали. Он скончался в клинике. О причинах смерти пока не сообщается.

    Соперник Вестгарта, а также другие боксеры, такие как Томми Койл, Мартин Мюррей и Энтони Кролла, выразили соболезнования и почтили память Вестгарта. На сайте GoFundMe утром организована кампания по сбору средств для семьи умершего спортсмена.



    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru