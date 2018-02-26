В Британии боксер победил в поединке, дал интервью и умер

Just heard it’s Scott Westgarth who won his fight but I thought he looked odd in the interview, you can see in the pic he got pain in his head. Really hope he’s going to be okay 🤞🏼#StayStrongScott #Boxing #BiggestFightOfHisLife pic.twitter.com/YA8lWWbR0z — Dom Taylor (@DomPiero9) 24 февраля 2018 г.

Британский боксер Скотт Вестгарт скончался вскоре после победы над соотечественником Деком Спелманом. Оба боксера несколько раз оказывались в нокдауне. После выступления Вестгарт успел дать интервью в котором признался, что бокс для него — просто развлечение. «Мне нравится ходить в зал с парнями и тренироваться независимо от того, что будет: победа, поражение или ничья», — сказал он.Многие зрители отметили потом в соцсетях: во время интервью было заметно, что боксер испытывает боль.Вестгарту стало плохо уже в раздевалке, его госпитализировали. Он скончался в клинике. О причинах смерти пока не сообщается.Соперник Вестгарта, а также другие боксеры, такие как Томми Койл, Мартин Мюррей и Энтони Кролла, выразили соболезнования и почтили память Вестгарта. На сайте GoFundMe утром организована кампания по сбору средств для семьи умершего спортсмена.