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    Число жертв взрыва в британском Лестере возросло до пяти

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    Число жертв взрыва в британском Лестере возросло до пяти

    Число жертв взрыва в британском Лестере возросло до пяти

    Число жертв взрыва в британском Лестере возросло до пяти
  • Фото: Associated Press © 2018, Joe Giddens

    • Увеличилось число погибших при взрыве в продовольственном магазине в британском городе Лестер.

    Жертвами взрыва стали пять человек, еще пятеро находятся в больнице, один из них — в тяжелом состоянии, сообщает Sky News со ссылкой на полицию.

    смотретьБританская полиция не рассматривает версию теракта в Лестере
    Британская полиция не рассматривает версию теракта в Лестере
    Мощный взрыв прогремел в английском городе Лестер накануне. В руины превратился дом, на первом этаже которого располагался продуктовый магазин, а на втором — квартиры. Спасательные работы продолжаются до сих пор — под обломками еще могут находиться люди. Что послужило причиной взрыва — неизвестно, однако власти сразу отмели версию теракта.

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