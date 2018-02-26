Число жертв взрыва в британском Лестере возросло до пяти

Увеличилось число погибших при взрыве в продовольственном магазине в британском городе Лестер.
Жертвами взрыва стали пять человек, еще пятеро находятся в больнице, один из них — в тяжелом состоянии, сообщает Sky News со ссылкой на полицию.
Мощный взрыв прогремел в английском городе Лестер накануне. В руины превратился дом, на первом этаже которого располагался продуктовый магазин, а на втором — квартиры. Спасательные работы продолжаются до сих пор — под обломками еще могут находиться люди. Что послужило причиной взрыва — неизвестно, однако власти сразу отмели версию теракта.
Мощный взрыв прогремел в английском городе Лестер накануне. В руины превратился дом, на первом этаже которого располагался продуктовый магазин, а на втором — квартиры. Спасательные работы продолжаются до сих пор — под обломками еще могут находиться люди. Что послужило причиной взрыва — неизвестно, однако власти сразу отмели версию теракта.
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