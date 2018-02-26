В Ватикане объявили набор на курсы для экзорцистов

Папский университет в Риме анонсировал курсы для священников, которые хотят научиться изгонять демонов.
Папский университет Regina Apostolorum в Риме объявил о начале набора на курс по изгнанию демонов. Решение об организации такого курса было принято на епископской конференции на Сицилии. Занятия начнутся в апреле, учить молодых священников будут известные специалисты в деле освобождения душ, сообщает издание Vatican News.
Как отмечает издание, число людей, которые обращаются к экзорцистам, в последние годы стремительно растет. К священникам ежегодно обращаются до полумиллиона человек, считающих себя одержимыми демонами. Часть из них принимают за одержимость психические заболевания, однако не все эти люди больны, уверены специалисты. Увеличение количества священников, умеющих изгонять демонов, позволит вовремя оказывать помощь тем, кто в ней нуждается, и эффективно бороться с разного рода ясновидящими и гадалками, к которым люди идут от безысходности, считают в Ватикане.
Планируется, что теперь епископы смогут доверять изгнание демонов только священникам, которые прошли обучение на курсах. Изучать молитвы об изгнании демонов будут также в семинариях.
Как отмечает издание, число людей, которые обращаются к экзорцистам, в последние годы стремительно растет. К священникам ежегодно обращаются до полумиллиона человек, считающих себя одержимыми демонами. Часть из них принимают за одержимость психические заболевания, однако не все эти люди больны, уверены специалисты. Увеличение количества священников, умеющих изгонять демонов, позволит вовремя оказывать помощь тем, кто в ней нуждается, и эффективно бороться с разного рода ясновидящими и гадалками, к которым люди идут от безысходности, считают в Ватикане.
Планируется, что теперь епископы смогут доверять изгнание демонов только священникам, которые прошли обучение на курсах. Изучать молитвы об изгнании демонов будут также в семинариях.
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