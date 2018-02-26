Военный прокурор Украины сообщил о сотнях покончивших с собой бойцов ВСУ

Главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос раскрыл информацию о том, сколько участников боевых действий в Донбассе покончили жизнь самоубийством.
Статистику самоубийств среди участников военных действий в Донбассе Анатолий Матио приводит на своей странице в Facebook.
Анатолий Матиос, главный военный прокурор Украины: «Только по данным ЕРДР (Единый реестр досудебных расследований), из почти 313 тыс. участников АТО 518 человек совершили самоубийство. Сколько ими совершено в гражданской жизни преступлений на почве ПТСР (Посттравматическое стрессовое расстройство), не учитывает никто».
Военный прокурор Украины не уточнил, какому периоду времени соответствуют данные. Однако добавил, что с начала года в ВСУ было совершено 16 самоубийств, при этом большинство самоубийц — совсем юные солдаты 1995–1998 года рождения.
Анатолий Матиос: «За два месяца текущего года по два суицида в неделю (16 погибших от суицида) — эти скупые данные ЕРДР».
Ранее Матиос заявлял, что в зоне боевых действий в Донбассе еженедельно совершают самоубийства от двух до трех военнослужащих. При этом в статистике не учитываются самоубийства ветеранов операции в Донбассе — речь идет только о тех, кто сейчас находится в зоне боевых действий, отмечал он.
Анатолий Матиос, главный военный прокурор Украины: «Только по данным ЕРДР (Единый реестр досудебных расследований), из почти 313 тыс. участников АТО 518 человек совершили самоубийство. Сколько ими совершено в гражданской жизни преступлений на почве ПТСР (Посттравматическое стрессовое расстройство), не учитывает никто».
Военный прокурор Украины не уточнил, какому периоду времени соответствуют данные. Однако добавил, что с начала года в ВСУ было совершено 16 самоубийств, при этом большинство самоубийц — совсем юные солдаты 1995–1998 года рождения.
Анатолий Матиос: «За два месяца текущего года по два суицида в неделю (16 погибших от суицида) — эти скупые данные ЕРДР».
Ранее Матиос заявлял, что в зоне боевых действий в Донбассе еженедельно совершают самоубийства от двух до трех военнослужащих. При этом в статистике не учитываются самоубийства ветеранов операции в Донбассе — речь идет только о тех, кто сейчас находится в зоне боевых действий, отмечал он.
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