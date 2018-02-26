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    «Почта России» нашла посылку с пулеметом. Почта России, оружие, почта. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ«Почта России» нашла посылку с пулеметом

    «Почта России» нашла посылку с пулеметом

    2 комментария
    • Фото: ФГУП Почта России
    «Почта России» нашла посылку с пулеметом

    «Почта России» нашла посылку с пулеметом

    «Почта России» нашла посылку с пулеметом
    • Фото: ФГУП Почта России

      • Служба безопасности «Почты России» пресекла попытку отправить посылку с пулеметом Калашникова и карабинами из Москвы в Сибирь.

      Два карабина Симонова и пулемет Калашникова обнаружили сотрудники службы безопасности «Почты России» с помощью досмотрового оборудования. Посылку должны были отправить из Москвы в Забайкальский край.

      Компания передала оружие и информацию об отправителе и получателе правоохранительным органам, сообщает РИА Новости.

      В компании отмечают, что это уже не первый случай попытки переслать оружие по почте. При этом маршрут был тот же: Москва — Забайкальский край. В начале февраля сотрудники нашли в одной из посылок винтовку и автомат.

      Согласно закону «О почтовой связи» в России запрещена пересылка всех видов оружия и его основных частей, боеприпасов и электрошокеров. «Почта России» отмечает, что всегда проверяет содержимое посылок, в том числе с помощью специального оборудования.

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