В московском метро начали раздавать специальные значки для беременных

Беременные пассажирки московского метро смогут получить специальные значки с просьбой уступить им место.
Московский метрополитен в понедельник начал раздавать специальные значки для беременных женщин. Пассажирки могут получить значки с надписью «Спасибо, что уступили место будущей маме» на стойках «Живое общение» в метро и на МЦК. Подтверждать беременность справкой не нужно.
Цель акции — повысить уровень социальной ответственности пассажиров, сообщил ТАСС замначальника столичного метро Роман Латыпов.
Роман Латыпов, первый замначальника Московского метрополитена по стратегическому развитию и клиентской работе: «В метро, которое считается транспортом повышенной опасности, будущие мамы, как никто другие, нуждаются в том, чтобы им уступили сидячее место. Чтобы простимулировать наших пассажиров быть вежливее и внимательнее друг к другу, мы проводим такую социальную кампанию… Значок яркий, красного цвета, его хорошо видно, и мы надеемся, что это поможет будущим мамам совершать безопасные и комфортные поездки в метро».
Латыпов добавил, что похожие акции проводились в метро Лондона и Нью-Йорка, и уточнил, что для тех, кто по какой-либо причине не уступит место беременной женщине, никаких штрафных санкций не предусмотрено.
Акция пока идет в пилотном режиме, но, если пассажиры ее поддержат, она может начать действовать постоянно.
Цель акции — повысить уровень социальной ответственности пассажиров, сообщил ТАСС замначальника столичного метро Роман Латыпов.
Роман Латыпов, первый замначальника Московского метрополитена по стратегическому развитию и клиентской работе: «В метро, которое считается транспортом повышенной опасности, будущие мамы, как никто другие, нуждаются в том, чтобы им уступили сидячее место. Чтобы простимулировать наших пассажиров быть вежливее и внимательнее друг к другу, мы проводим такую социальную кампанию… Значок яркий, красного цвета, его хорошо видно, и мы надеемся, что это поможет будущим мамам совершать безопасные и комфортные поездки в метро».
Латыпов добавил, что похожие акции проводились в метро Лондона и Нью-Йорка, и уточнил, что для тех, кто по какой-либо причине не уступит место беременной женщине, никаких штрафных санкций не предусмотрено.
Акция пока идет в пилотном режиме, но, если пассажиры ее поддержат, она может начать действовать постоянно.
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