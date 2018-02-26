В Кремле рассказали о подготовке новых майских указов Путина

Пресс-секретарь президента прокомментировал сообщения СМИ о готовящихся новых «майских указах» Владимира Путина.
Кремль готовит документы, подобные майским указам президента Владимира Путина от 2012 года. Об этом в понедельник сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Ранее о готовящихся новых майских указах сообщил со ссылкой на источники РБК. Сообщалось, что содержание указов еще неизвестно, в настоящее время идет сбор инициатив от министерств.
Песков напомнил, что 1 марта президент выступит с посланием Федеральному собранию, тогда же будут обозначены перспективы дальнейшей работы в случае избрания Путина президентом.
Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ: «Безусловно, видение президента Путина итогов работы за прошедший год и видение перспектив для работы так или иначе будет совпадать с кандидатом Путиным. Разумеется, те задачи, которые будут очерчены и кандидатом, и действующим президентом, будут фиксироваться. В этом плане сообщения СМИ соответствуют действительности. Существуют разные юридические формы указов. Одним из способов являются президентские указы. Возможность рассматривается. Будут ли это именно президентские указы или иная форма — подождем».
Ранее о готовящихся новых майских указах сообщил со ссылкой на источники РБК. Сообщалось, что содержание указов еще неизвестно, в настоящее время идет сбор инициатив от министерств.
Песков напомнил, что 1 марта президент выступит с посланием Федеральному собранию, тогда же будут обозначены перспективы дальнейшей работы в случае избрания Путина президентом.
Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ: «Безусловно, видение президента Путина итогов работы за прошедший год и видение перспектив для работы так или иначе будет совпадать с кандидатом Путиным. Разумеется, те задачи, которые будут очерчены и кандидатом, и действующим президентом, будут фиксироваться. В этом плане сообщения СМИ соответствуют действительности. Существуют разные юридические формы указов. Одним из способов являются президентские указы. Возможность рассматривается. Будут ли это именно президентские указы или иная форма — подождем».
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