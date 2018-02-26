Стюардесса соком потушила пожар на борту самолета

В Китае стюардесса смогла самостоятельно потушить пожар в самолете, который готовился отправиться из Гуанчжоу в Шанхай.
Инцидент произошел в воскресенье утром. Перед самым вылетом в салоне Boeing авиакомпании China Southern Airlines вспыхнуло переносное зарядное устройство, которое находилось в ручной клади одного из пассажиров и было размещено на верхней полке.
Очевидцы сняли на видео, как стюардесса и пассажир залили сумку водой и соком. Пламя было успешно потушено, однако всех пассажиров пришлось вернуть в зал ожидания. В Шанхай они отправились на другом Boeing спустя три часа.
Что послужило причиной возгорания, пока неясно. Владелец вспыхнувшего устройства был допрошен в полиции, сообщает издание The Straits Times.
Очевидцы сняли на видео, как стюардесса и пассажир залили сумку водой и соком. Пламя было успешно потушено, однако всех пассажиров пришлось вернуть в зал ожидания. В Шанхай они отправились на другом Boeing спустя три часа.
Power bank fire on board China Southern CZ3539, Feb 25 2018.😱😱 pic.twitter.com/cby6E62qRv— ChinaAviationReview (@ChinaAvReview) 25 февраля 2018 г.
Что послужило причиной возгорания, пока неясно. Владелец вспыхнувшего устройства был допрошен в полиции, сообщает издание The Straits Times.
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