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    Стюардесса соком потушила пожар на борту самолета

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    • Фото: ChinaAviationReview? / twitter.com
    Стюардесса соком потушила пожар на борту самолета

    Стюардесса соком потушила пожар на борту самолета

    Стюардесса соком потушила пожар на борту самолета
  • Фото: ChinaAviationReview? / twitter.com

    • В Китае стюардесса смогла самостоятельно потушить пожар в самолете, который готовился отправиться из Гуанчжоу в Шанхай.

    Инцидент произошел в воскресенье утром. Перед самым вылетом в салоне Boeing авиакомпании China Southern Airlines вспыхнуло переносное зарядное устройство, которое находилось в ручной клади одного из пассажиров и было размещено на верхней полке.

    Очевидцы сняли на видео, как стюардесса и пассажир залили сумку водой и соком. Пламя было успешно потушено, однако всех пассажиров пришлось вернуть в зал ожидания. В Шанхай они отправились на другом Boeing спустя три часа.


    Что послужило причиной возгорания, пока неясно. Владелец вспыхнувшего устройства был допрошен в полиции, сообщает издание The Straits Times.

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