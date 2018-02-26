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    Четыре человека стали жертвами ДТП с КамАЗом в Грозном

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    Четыре человека стали жертвами ДТП с КамАЗом в Грозном

    Четыре человека стали жертвами ДТП с КамАЗом в Грозном

    Четыре человека погибли при столкновении грузовика и двух легковушек в Чечне.

    В результате столкновения грузовика и двух легковых автомобилей в Грозном погибли 4 человека. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба республиканского МВД.

    Пресс-служба МВД по Чеченской Республике: «Авария произошла на федеральной трассе „Кавказ“ в Заводском районе города Грозного. Выездом на место происшествия следственно-оперативной группой было установлено, что ДТП произошло с участием 3 автомашин: КамАЗа под управлением жителя села Мескер-Юрт Шалинского района, ВАЗ-21099 и ВАЗ-2109, за рулем которых также находились жители республики».

    Погибли три пассажира легковых автомобилей и водитель ВАЗ-2109. Полиция проводит проверку, предстоит выяснить все обстоятельства происшествия.

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