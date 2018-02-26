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    Российские военные доставили гуманитарный груз в сирийский детский дом. армия и флот РФ, войны и вооруженные конфликты, гуманитарная помощь, дети и подростки, детские дома, Сирия. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВРоссийские военные доставили гуманитарный груз в сирийский детский дом

    Российские военные доставили гуманитарный груз в сирийский детский дом

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    Российские военные доставили гуманитарный груз в сирийский детский дом

    Российские военные доставили гуманитарный груз в сирийский детский дом

    Российские военные доставили гуманитарный груз в сирийский детский дом

      В детский дом в сирийской провинции Хама военные российского центра по примирению враждующих сторон доставили гуманитарную помощь.

      Речь идет об учреждении, где живут и учатся 200 воспитанников. В основном это дети, чьи родители погибли во время боевых действий, но есть и ребята из неполных и бедных семей.

      Российские военные привезли сахар, рис, консервы, а также больше 500 комплектов теплой одежды, состоящих из курток, свитеров, шапок и обуви.

      Вместе с военными в детский дом приехали и врачи. Они провели медосмотр и оставили в приюте необходимые лекарства.

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