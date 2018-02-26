Российские военные доставили гуманитарный груз в сирийский детский дом

В детский дом в сирийской провинции Хама военные российского центра по примирению враждующих сторон доставили гуманитарную помощь.

Речь идет об учреждении, где живут и учатся 200 воспитанников. В основном это дети, чьи родители погибли во время боевых действий, но есть и ребята из неполных и бедных семей.



Российские военные привезли сахар, рис, консервы, а также больше 500 комплектов теплой одежды, состоящих из курток, свитеров, шапок и обуви.



Вместе с военными в детский дом приехали и врачи. Они провели медосмотр и оставили в приюте необходимые лекарства.