Равные возможности: школьники смогут выбрать кружки независимо от их стоимости

Школьники из разных городов страны смогут выбирать кружки независимо от стоимости занятий.

В России начали выдавать бесплатные сертификаты на дополнительное образование. Это лишь часть большой программы под названием «Равные возможности — детям». Ее придумали активисты Общероссийского народного фронта.



В пилотной программе участвуют 9 регионов. Сертификаты могут получить дети из малообеспеченных семей и дети с особенностями развития. На специальный счет государство перечислит деньги, а школьникам и родителям останется лишь выбрать направление — секцию шахмат, школу рисования, популярную сейчас робототехинку или авиамодельный спорт.