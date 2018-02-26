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    Равные возможности: школьники смогут выбрать кружки независимо от их стоимости. дети и подростки, образование. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВРавные возможности: школьники смогут выбрать кружки независимо от их стоимости

    Равные возможности: школьники смогут выбрать кружки независимо от их стоимости

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    Равные возможности: школьники смогут выбрать кружки независимо от их стоимости

    Равные возможности: школьники смогут выбрать кружки независимо от их стоимости

    Равные возможности: школьники смогут выбрать кружки независимо от их стоимости

      Школьники из разных городов страны смогут выбирать кружки независимо от стоимости занятий.

      В России начали выдавать бесплатные сертификаты на дополнительное образование. Это лишь часть большой программы под названием «Равные возможности — детям». Ее придумали активисты Общероссийского народного фронта.

      В пилотной программе участвуют 9 регионов. Сертификаты могут получить дети из малообеспеченных семей и дети с особенностями развития. На специальный счет государство перечислит деньги, а школьникам и родителям останется лишь выбрать направление — секцию шахмат, школу рисования, популярную сейчас робототехинку или авиамодельный спорт.

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