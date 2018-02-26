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    Экс-главу «Дальспецстроя» Хризмана приговорили к 12 годам

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    • Фото: РИА Новости © 2018, Сергей Мамонтов
    <nobr>Экс-главу</nobr> «Дальспецстроя» Хризмана приговорили к 12 годам

    Экс-главу «Дальспецстроя» Хризмана приговорили к 12 годам

    <nobr>Экс-главу</nobr> «Дальспецстроя» Хризмана приговорили к 12 годам
  • Фото: РИА Новости © 2018, Сергей Мамонтов

    • Дальневосточный окружной военный суд признал экс-главу «Дальспецстроя» Юрия Хризмана виновным в злоупотреблениях при строительстве космодрома Восточный с ущербом более 5 млрд рублей.

    Хризману назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 12 лет, передает ТАСС.

    Андрей Вахненко, судья: «Признать Хризмана виновным по ч. 3 ст. 285 УК РФ и ч. 4 ст. 160, назначить 12 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима со штрафом в 1,5 млн рублей».

    Остальные фигуранты дела о хищениях на «Восточном» также получили реальные сроки. Суд приговорил сына Юрия Хризмана — Михаила — к 5 годам и 6 месяцам заключения, бывшего вице-спикера Законодательной думы Хабаровского края Виктора Чудова — к 6 годам лишения свободы, а главного бухгалтера «Дальспецстроя» Владимира Ашихмина — к 7 годам.

    Кроме того, суд постановил взыскать с осужденных в пользу «Роскосмоса» 5,16 миллиарда рублей.

    смотретьОбвинительное заключение по делу о хищениях на Восточном будут зачитывать несколько дней
    Обвинительное заключение по делу о хищениях на Восточном будут зачитывать несколько дней
    Напомним, дела против Хризманов, Чудова и Ашихмина были возбуждены в 2014 — 2015 годах по факту хищений при строительстве космодрома Восточный. Их обвиняли в злоупотреблении должностными полномочиями. Кроме того, Отца и сына Хризманов обвиняли в растрате организованной группой в особо крупном размере — около 106 млн рублей, принадлежавших «Дальспецстрою».

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