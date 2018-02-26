В Греции футбольный матч отменили из-за нападения на тренера

Матч Греческой футбольной суперлиги между командами ПАОК и «Олимпиакос» отменили
из-за нападения болельщиков на тренера «Олимпиакоса».
Инцидент произошел спустя несколько минут после выхода команд на поле стадиона в Салониках. Болельщики запустили рулоном бумаги прямо в лицо Оскара Гарсии. Тренера «Олимпиакоса» пришлось отправить в больницу. Медики диагностировали травму губы и оставили Гарсию в медучреждении до утра.
Из-за случившегося судья отложил начало игры, а через два с половиной часа принял решение об отмене матча. Теперь клубу ПАОК грозит крупный штраф в связи с происшествием.
По информации местного сайта thestival.gr, после отмены встречи болельщики ПАОКа не успокоились. Они попытались прорваться в раздевалку «Олимпиакоса», выкрикивая оскорбительные лозунги. Правоохранители были вынуждены применить светошумовые гранаты и слезоточивый газ.
Несколько десятков человек развлекались на прилегающей к стадиону территории. Они переворачивали мусорные баки и громили припаркованные авто. В настоящее время ситуация стабилизировалась. Но в районе стадиона продолжают дежурить сотрудники полиции.
#Olympiacos manager #Oscar #Garcia has been taken to hospital after being hit by a roll of receipt paper before the start of the match against #PAOK in #Thessaloniki. Decision pending on any postponement! @Super_League_GR pic.twitter.com/36TAF9G3mL— Johnny Georgopoulos (@YanniRamone) 25 февраля 2018 г.
Из-за случившегося судья отложил начало игры, а через два с половиной часа принял решение об отмене матча. Теперь клубу ПАОК грозит крупный штраф в связи с происшествием.
По информации местного сайта thestival.gr, после отмены встречи болельщики ПАОКа не успокоились. Они попытались прорваться в раздевалку «Олимпиакоса», выкрикивая оскорбительные лозунги. Правоохранители были вынуждены применить светошумовые гранаты и слезоточивый газ.
Несколько десятков человек развлекались на прилегающей к стадиону территории. Они переворачивали мусорные баки и громили припаркованные авто. В настоящее время ситуация стабилизировалась. Но в районе стадиона продолжают дежурить сотрудники полиции.
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