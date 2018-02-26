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    В Греции футбольный матч отменили из-за нападения на тренера. Греция, беспорядки, футбол. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВВ Греции футбольный матч отменили из-за нападения на тренера

    В Греции футбольный матч отменили из-за нападения на тренера

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    • Фото: @YanniRamone /twitter.com
    В Греции футбольный матч отменили <nobr>из-за</nobr> нападения на тренера

    В Греции футбольный матч отменили из-за нападения на тренера

    В Греции футбольный матч отменили <nobr>из-за</nobr> нападения на тренера
    • Фото: @YanniRamone /twitter.com

      • Матч Греческой футбольной суперлиги между командами ПАОК и «Олимпиакос» отменили из-за нападения болельщиков на тренера «Олимпиакоса».

      Инцидент произошел спустя несколько минут после выхода команд на поле стадиона в Салониках. Болельщики запустили рулоном бумаги прямо в лицо Оскара Гарсии. Тренера «Олимпиакоса» пришлось отправить в больницу. Медики диагностировали травму губы и оставили Гарсию в медучреждении до утра.


      Из-за случившегося судья отложил начало игры, а через два с половиной часа принял решение об отмене матча. Теперь клубу ПАОК грозит крупный штраф в связи с происшествием.

      По информации местного сайта thestival.gr, после отмены встречи болельщики ПАОКа не успокоились. Они попытались прорваться в раздевалку «Олимпиакоса», выкрикивая оскорбительные лозунги. Правоохранители были вынуждены применить светошумовые гранаты и слезоточивый газ.

      Несколько десятков человек развлекались на прилегающей к стадиону территории. Они переворачивали мусорные баки и громили припаркованные авто. В настоящее время ситуация стабилизировалась. Но в районе стадиона продолжают дежурить сотрудники полиции.

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