Samsung презентовала новые смартфоны Galaxy S9 и Galaxy S9+

Южнокорейская компания Samsung представила новые флагманские смартфоны Galaxy S9 и Galaxy S9+. Презентация прошла на Международном мобильном конгрессе в Барселоне. Онлайн-трансляция презентации велась на официальном канале компании на YouTube.

Как и предыдущие модели, новинки имеют безрамочный дизайн. Диагональ S9 составляет 5,8 дюйма, у его собрата — 6,2 дюйма. Максимальное разрешение — Quad HD+ (1440х2880 пикселей). Оба устройства оснащены процессором Snapdragon 845. У них 64 гигабайта внутренней памяти и слот для microSD.



Что касается камер, Galaxy то S9 оснащен сенсором на 12 мегапикселей, S9+ получил двойную камеру, основной объектив которой тоже имеет 12-мегапиксельный сенсор. Фронтальные камеры оснащены 8-мегапиксельным сенсором.



Особенностью новых моделей стала функция создания селфимоджи. Они представлены в формате видео или AGIF, который используется для стикеров и поддерживается большинством мессенджеров. Ранее подобную функцию представила компания Apple.



Смартфоны поддерживают три способа биометрической аутентификации: по радужке глаза, отпечатку пальца или с помощью функции распознавания лиц. Пользователям стала доступна функция Dedicated Fingerprint, которая позволяет использовать один отпечаток пальца для разблокировки смартфона, а другой — для доступа к защищенной папке.



Официальные продажи Galaxy S9 и Galaxy S9+ стартуют 19 марта. Стоимость младшей модели в России составит 59,99 тысячи рублей, за старшую придется отдать 66,99 тысячи рублей.

