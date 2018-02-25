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    Пенсионерка упала на пути на станции метро «Лубянка» в Москве

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    Пенсионерка упала на пути на станции метро «Лубянка» в Москве

    Пенсионерка упала на пути на станции метро «Лубянка» в Москве

    Пожилая женщина упала на пути на станции «Лубянка» столичного метро. Об этом сообщил руководитель пресс-службы УВД на Московском метрополитене Алексей Мышляев.

    Алексей Мышляев: «Примерно в 20:00 на станции метро „Лубянка“ 67-летняя москвичка по собственной неосторожности упала на жесткий путь. Падение произошло в момент отсутствия поезда на станции».

    В результате женщина получила ушибы и растяжение. На движении поездов на Сокольнической линии инцидент не сказался, передает «Интерфакс».

    По словам Мышляева, информация о произошедшем направлена в прокуратуру на Московском метрополитене.

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