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    Майдан четыре года спустя: кто на самом деле расстреливал людей в центре Киева. Киев, перевороты, Саакашвили, Украина. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВМайдан четыре года спустя: кто на самом деле расстреливал людей в центре Киева

    Майдан четыре года спустя: кто на самом деле расстреливал людей в центре Киева

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    Майдан четыре года спустя: кто на самом деле расстреливал людей в центре Киева

    Майдан четыре года спустя: кто на самом деле расстреливал людей в центре Киева

    Майдан четыре года спустя: кто на самом деле расстреливал людей в центре Киева

      Кровь на Майдане — до сих пор предмет для расследования украинской прокуратуры. Четыре года назад расстрел на киевских улицах стал точкой невозврата для тех, кто хотел пойти по европейскому пути.

      Родные погибших и те, кто был на Майдане в 2014-м, несут в центр Киева цветы и зажигают лампадки. Никто из них до сих пор, спустя четыре года, так и не получил ответов на вопросы, кто стрелял в людей и кто отдавал приказы стрелять.

      Виталий Захарченко, бывший министр внутренних дел Украины: «Выстрелы звучали из нескольких зданий, которые физически находились под контролем Майдана. Это здание гостиницы „Украина“, это здание консерватории. Информация о том, что оружие завозится на Майдан, была. И она начала поступать еще где-то в январе. Оружие было огнестрельное, боевое, которое завозилось. И короткоствольное нарезное оружие, и длинноствольное специальное оружие, которое могло использоваться как снайперское».

      Журналисты из Италии два года проводили собственное расследование — они нашли и даже показали тех самых снайперов. В эфире они рассказали, что лично их координировал помощник Михаила Саакашвили. Сейчас это подтверждают и в самой Грузии.

      Тристан Цителашвили, генерал армии Грузии в отставке: «Снайперы, которые были из Грузии, они же говорят, сколько платили, когда их перебросили на Майдан. Им обещали очень большие деньги, 50 тысяч долларов. И там были американские офицеры, офицеры из США, там был инструктор из Америки Кристофер Иброян, который подготовил группу снайперов».

      Но об американском участии на Майдане говорят только в ракурсе гуманитарной помощи.

      Подробности — в видеоматериале.

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