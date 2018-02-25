В Киеве осквернили могилу Леси Украинки

ПОЗА ЧАСОМ І НАД МАРНОТОЮ ОБЛУДИ

ДО ДНЯ НАРОДЖЕННЯ ЛЕСІ УКРАЇНКИ



25 лютого — день народження Лесі Українки.

Напередодні… Опубликовано Михайло Сидоржевським 24 февраля 2018 г.

Об осквернении памятника на своей странице в Facebook сообщил глава Национального союза писателей Украины Михаил Сидоржевский.Сегодня исполняется 147 лет со дня рождения Леси Украинки. В этот день на могилу традиционно пришли писатели и поклонники ее таланта.: «И буквально остолбенели, увидев оскверненный памятник великой поэтессе: от величественных бронзовых гирлянд, которые со всех сторон украшали памятник, остались лишь металлические штыри».Сидоржевский добавил, что писатели намерены написать заявление в полицию. Кроме этого, они попросят министерство культуры страны восстановить памятник.Леся Украинка (1871–1913) является одной из самых известных украинских писателей. Она являлась активной участницей украинского национального движения.