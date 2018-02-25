В Киеве осквернили могилу Леси Украинки

С памятника на могиле украинской поэтессы Леси Украинки в Киеве неизвестные украли бронзовую гирлянду.
Об осквернении памятника на своей странице в Facebook сообщил глава Национального союза писателей Украины Михаил Сидоржевский.
Сегодня исполняется 147 лет со дня рождения Леси Украинки. В этот день на могилу традиционно пришли писатели и поклонники ее таланта.
Михаил Сидоржевский: «И буквально остолбенели, увидев оскверненный памятник великой поэтессе: от величественных бронзовых гирлянд, которые со всех сторон украшали памятник, остались лишь металлические штыри».
Сидоржевский добавил, что писатели намерены написать заявление в полицию. Кроме этого, они попросят министерство культуры страны восстановить памятник.
Леся Украинка (1871–1913) является одной из самых известных украинских писателей. Она являлась активной участницей украинского национального движения.
Сегодня исполняется 147 лет со дня рождения Леси Украинки. В этот день на могилу традиционно пришли писатели и поклонники ее таланта.
Михаил Сидоржевский: «И буквально остолбенели, увидев оскверненный памятник великой поэтессе: от величественных бронзовых гирлянд, которые со всех сторон украшали памятник, остались лишь металлические штыри».
ПОЗА ЧАСОМ І НАД МАРНОТОЮ ОБЛУДИОпубликовано Михайло Сидоржевським 24 февраля 2018 г.
ДО ДНЯ НАРОДЖЕННЯ ЛЕСІ УКРАЇНКИ
25 лютого — день народження Лесі Українки.
Напередодні…
Сидоржевский добавил, что писатели намерены написать заявление в полицию. Кроме этого, они попросят министерство культуры страны восстановить памятник.
Леся Украинка (1871–1913) является одной из самых известных украинских писателей. Она являлась активной участницей украинского национального движения.
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