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    В Киеве осквернили могилу Леси Украинки

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    • Фото: Михайло Сидоржевський / facebook.com
    В Киеве осквернили могилу Леси Украинки

    В Киеве осквернили могилу Леси Украинки

    В Киеве осквернили могилу Леси Украинки
  • Фото: Михайло Сидоржевський / facebook.com

    • С памятника на могиле украинской поэтессы Леси Украинки в Киеве неизвестные украли бронзовую гирлянду.

    Об осквернении памятника на своей странице в Facebook сообщил глава Национального союза писателей Украины Михаил Сидоржевский.

    Сегодня исполняется 147 лет со дня рождения Леси Украинки. В этот день на могилу традиционно пришли писатели и поклонники ее таланта.

    Михаил Сидоржевский: «И буквально остолбенели, увидев оскверненный памятник великой поэтессе: от величественных бронзовых гирлянд, которые со всех сторон украшали памятник, остались лишь металлические штыри».

    ПОЗА ЧАСОМ І НАД МАРНОТОЮ ОБЛУДИ
    ДО ДНЯ НАРОДЖЕННЯ ЛЕСІ УКРАЇНКИ

    25 лютого — день народження Лесі Українки.
    Напередодні…

    Опубликовано Михайло Сидоржевським 24 февраля 2018 г.


    Сидоржевский добавил, что писатели намерены написать заявление в полицию. Кроме этого, они попросят министерство культуры страны восстановить памятник.

    Леся Украинка (1871–1913) является одной из самых известных украинских писателей. Она являлась активной участницей украинского национального движения.

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