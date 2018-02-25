Бывший министр труда Ингушетии найден мертвым в Магасе

В столице Ингушетии Магасе найден мертвым бывший министр труда и занятости Ингушетии.
Источник ТАСС в правоохранительных органах сообщил, что экс-министр труда Ингушетии был найден мертвым в своем доме. Рядом с телом Багаудина Маршани обнаружили его жену и сына. Они находились в бессознательном состоянии.
По словам пресс-секретаря Следственного управления СК по Ингушетии Зураба Героева, предварительная причина смерти экс-министра — отравление угарным газом. Супруга и сын Маршани доставлены в больницу, они находятся в реанимации.
По словам пресс-секретаря Следственного управления СК по Ингушетии Зураба Героева, предварительная причина смерти экс-министра — отравление угарным газом. Супруга и сын Маршани доставлены в больницу, они находятся в реанимации.
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