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    «Сложный сосед»: президент Эстонии высказалась об отношениях с Россией

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    «Сложный сосед»: президент Эстонии высказалась об отношениях с Россией

    «Сложный сосед»: президент Эстонии высказалась об отношениях с Россией

    Президент Эстонии Керсти Кальюлайд во время своей торжественной речи по случаю Дня независимости страны высказала мнение об отношениях с Россией.

    Керсти Кальюлайд во время торжественного мероприятия коснулась темы граничащих с Эстонией стран. В своей речи она завуалированно заявила о сложных отношениях с Россией, с которой тем не менее приходится поддерживать контакты.

    Керсти Кальюлайд: «У нас разные соседи. Есть демократические, а есть не очень. Соратники по судьбе с прошлого века и те, с кем сегодня мы идем в ногу. У нас есть и один сложный сосед. Но сосед есть сосед. Он не остается без внимания даже тогда, когда на протяжении нескольких десятилетий нас разочаровывает».

    Также Кальюлайд заявила, что Эстония занимает равное место в ряду с политическими партнерами, но почему-то сами эстонцы не всегда верят в свое равенство.

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