Захарова в эфире НТВ объяснила интерес США к российским выборам

Госдеп называет Россию хакерской страной. Хорошо, тогда они — страна хакнутая. МИД делает заявление по поводу того, что американцы нагнетают обстановку вокруг наших выборов. Неужели сейчас все обстоит настолько остро, что нужно делать отдельное заявление? Ответ на этот вопрос в интервью ведущей программы «Итоги недели» Ираде Зейналовой дала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Кроме этого, она рассказала о ситуации в Сирии, события в которой, по ее словам, напоминают «адский винегрет».

По словам Захаровой, «адский винегрет» события в Сирии стали напоминать еще несколько лет тому назад. И в Москве заявляли, что речь идет о живых людях, о гражданах суверенного государства, которые еще семь-восемь-девять лет назад жили в мире.



Мария Захарова: «Эта страна знала проблемы, но не знала проблем такого масштаба. И вот для того, чтобы дать этой стране шанс, а эта страна для региона чрезвычайно важная и от ее благополучия зависит мирное развитие большого количества и стран, и народов в этом регионе, вот для этого были предприняты различные, очень масштабные действия.



Это и политические усилия, это и операция ВКС, и, конечно, сейчас это на основе того, что было сделано за последние несколько лет Российской Федерацией, проведение сочинского форума после наработок астанинского процесса. И после того как, опять же, колоссальными усилиями все эти наработки были переданы на женевскую площадку, выходят представители Госдепартамента США и говорят: а это все провалилось!»



При этом американцы, по словам Захаровой, не предоставляют никаких аргументов, для них это — лишнее. И это классический пример того, как «популизм конвертируется в некую реальность», добавила представитель МИД РФ.



Также Захарова прокомментировала заявление МИД по поводу того, что американцы нагнетают обстановку вокруг наших выборов.



Мария Захарова: «Наши выборы интересны им в двух контекстах. Первое — это для, опять же, продолжения своей внутриполитической риторики. Как вы видите, она не снижает накала. Второй момент — это привычная и традиционная вовлеченность Соединённых Штатов Америки вообще во все внутренние процессы во всех регионах мира.



То есть нет такого региона, где бы Вашингтон не пытался сыграть. Правила о том, что нельзя вмешиваться во внутреннюю политику, в жизнь других государств, работают и должны работать с их точки зрения для всех. Кроме одной исключительной страны, которой являются Соединённые Штаты Америки. Все понятно. Логика железная».



Полная версия интервью — в видеоматериале.