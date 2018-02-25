Аксёнов в интервью НТВ рассказал о превращении Крыма в «неприступную крепость»

Спустя четыре года после воссоединения России с Крымом Киев все еще заявляет, что не позволит провести там спокойные выборы. И что если заберет оттуда свои корабли, то только вместе с Крымом. Понятно, что Киеву обидно, что его бросили. Но точно так же понятно, что люди хотели нормальной и безопасной жизни. О том, как сейчас обстоят дела с безопасностью на полуострове, глава Крыма Сергей Аксёнов рассказал ведущей программы «Итоги недели» Ираде Зейналовой.
Сергей Аксёнов заявил, что безопасность Крыма сейчас «обеспечивается по самому высшему разряду и в полном объеме». Это заслуга ФСБ, МВД, Росгвардии и, конечно, Минобороны. Благодаря их усилиям из полуострова была «сделана неприступная крепость».
Также глава Крыма прокомментировал постоянные сообщения об американских эсминцах и самолетах у границ полуострова. По его словам, в бинокль их увидеть невозможно: они намного дальше, чем кажется из сообщений.
Сергей Аксёнов: «Поверьте, они (американцы, — ред.) лучше других понимают, что Украине никогда не под силу вернуть Крым военным путем. Все это понимают. Но паразитируют на этой теме. Так что это все иллюзии. А то, что будут вести деструктивную работу в части дестабилизации ситуации здесь, это да».
Глава Крыма рассказал, что попытки этой дестабилизации уже осуществляются. И подталкивают к этому американцы.
Сергей Аксёнов: «Но вы поймите, что уровень патриотизма сегодня у жителей Украины, которых толкают на войну с бывшими согражданами, абсолютно близок к нулю. Посмотрите внимательно: большинство социологических опросов, которые проводят разные службы на Украине, говорят о том, что подавляющее большинство — за то, чтобы закончить конфликт любой ценой. В том числе в Донбассе, в Крыму. Там более 60% высказываются, что уже все, раз ушли, так ушли, и давайте на этом поставим точку».
Налаживанию диалога между Украиной и российским Крымом, по мнению Аксёнова, может помочь «сарафанное радио».
Сергей Аксёнов: «Там — это лучшее средство общения на сегодняшний день, поскольку СМИ, вы видите, преследуются на Украине, несмотря на то, что они заявляют о том, что они (Украина — ред.) — демократическое государство. Как инструмент это, конечно, Интернет и возможность посетить Крым в том числе».
Также глава Крыма рассказал, что с Украины ежегодно прибывают до полумиллиона туристов. И к ним нет никакого предвзятого отношения.
Сергей Аксёнов: «Наши друзья, братья, пожалуйста. Ради бога. Все, кто с мирными намерениями приехал, приехал отдыхать, сделать здесь бизнес, будем рады, встречаем их здесь с распростертыми объятиями. Так что все хорошо».
По словам Аксёнова, приезжающие украинцы сразу замечают изменения. Все положительные изменения республики — это достижения последних четырех лет, добавил глава Крыма.
Полная версия интервью — в видеоматериале.
Также глава Крыма прокомментировал постоянные сообщения об американских эсминцах и самолетах у границ полуострова. По его словам, в бинокль их увидеть невозможно: они намного дальше, чем кажется из сообщений.
Сергей Аксёнов: «Поверьте, они (американцы, — ред.) лучше других понимают, что Украине никогда не под силу вернуть Крым военным путем. Все это понимают. Но паразитируют на этой теме. Так что это все иллюзии. А то, что будут вести деструктивную работу в части дестабилизации ситуации здесь, это да».
Глава Крыма рассказал, что попытки этой дестабилизации уже осуществляются. И подталкивают к этому американцы.
Сергей Аксёнов: «Но вы поймите, что уровень патриотизма сегодня у жителей Украины, которых толкают на войну с бывшими согражданами, абсолютно близок к нулю. Посмотрите внимательно: большинство социологических опросов, которые проводят разные службы на Украине, говорят о том, что подавляющее большинство — за то, чтобы закончить конфликт любой ценой. В том числе в Донбассе, в Крыму. Там более 60% высказываются, что уже все, раз ушли, так ушли, и давайте на этом поставим точку».
Налаживанию диалога между Украиной и российским Крымом, по мнению Аксёнова, может помочь «сарафанное радио».
Сергей Аксёнов: «Там — это лучшее средство общения на сегодняшний день, поскольку СМИ, вы видите, преследуются на Украине, несмотря на то, что они заявляют о том, что они (Украина — ред.) — демократическое государство. Как инструмент это, конечно, Интернет и возможность посетить Крым в том числе».
Также глава Крыма рассказал, что с Украины ежегодно прибывают до полумиллиона туристов. И к ним нет никакого предвзятого отношения.
Сергей Аксёнов: «Наши друзья, братья, пожалуйста. Ради бога. Все, кто с мирными намерениями приехал, приехал отдыхать, сделать здесь бизнес, будем рады, встречаем их здесь с распростертыми объятиями. Так что все хорошо».
По словам Аксёнова, приезжающие украинцы сразу замечают изменения. Все положительные изменения республики — это достижения последних четырех лет, добавил глава Крыма.
Полная версия интервью — в видеоматериале.
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