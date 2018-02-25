Египетские археологи обнаружили древнее захоронение жрецов

Уникальные артефакты обнаружили египетские археологи. В трехстах километрах к югу от Каира им удалось раскопать некрополь жрецов, возраст которого составляет 2,5 тысячи лет.

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Египет

Во время работ археологи обнаружили несколько погребальных шахт. В них на глубине восьми метров ученые нашли 40 каменных и деревянных саркофагов разных форм и размеров и 17 мумий, которые идеально сохранились. Кроме этого, они нашли посуду, украшения и статуэтки (их по традиции клали в могилы).



Местные власти уверены, что это лишь начало древнего кладбища, поэтому работы в этом районе продолжатся.