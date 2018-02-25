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    Митинг в защиту русских школ в Латвии собрал три тысячи человек. Латвия, митинги и протесты. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВМитинг в защиту русских школ в Латвии собрал три тысячи человек

    Митинг в защиту русских школ в Латвии собрал три тысячи человек

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    Митинг в защиту русских школ в Латвии собрал три тысячи человек

    Митинг в защиту русских школ в Латвии собрал три тысячи человек

    Митинг в защиту русских школ в Латвии собрал три тысячи человек

      Более трех тысяч человек вышли на центральные улицы Риги в знак протеста перевода русских школ на латышский язык.

      В руках у участников манифестации были плакаты с надписями «Русским детям — русские школы». Митингующие напомнили, что история преподавания на русском языке в Прибалтике насчитывает более 200 лет. Соответствующий указ подписала еще Екатерина II. Во время акции прошел сбор подписей под обращением, оно будет направлено в Еврокомиссию, ЮНЕСКО, ПАСЕ, ООН и другие международные организации с целью привлечь внимание к нарушению прав нацменьшинств.

      Парламент Латвии в первом чтении принял законопроект о реформе образования. Согласно документу, к 2021 году уроки должны вестись только на государственном языке.

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