Диме из Петербурга срочно нужны средства на операцию в США

У Димы из Санкт-Петербурга — серьезная патология органов слуха. С каждым днем ситуация ухудшается. Исправить ее можно только путем хирургического вмешательства. Сделать сложную операцию согласились американские врачи. Процедуру назначили на апрель, но к этому времени семья должна собрать больше 80 тысяч долларов.

Как сообщает корреспондент НТВ Илья Федосов, у Димы стремительно ухудшается слух. Следствие генетического сбоя.



Алла Нигамадьянова, мама Димы: «Он родился, врачи замолчали, потом зашептались. Надо маме показать. А у него уха нет».



Такое случается один раз из десяти тысяч. У ребенка нет не только ушной раковины, но и слухового прохода.Четырехлетний Дима слышит только одним ухом. Это сказывается на развитии речи, да и просто на поведении в быту. Мальчик не может находиться в людных местах, поскольку полностью теряет ориентацию.



Алла Нигамадьянова: «Если он лежит на здоровом ухе, он в сущности глухой. Не слышит, как я его зову».



Исправить ситуацию возможно. Только это нужно сделать как можно быстрее, поскольку с возрастом кости черепа затвердевают, и слуховой нерв внутри перестает работать. Отечественная медицина берется за лечение таких пациентов только с шести-семилетнего возраста. Один из американских центров предлагает сделать операцию в ближайшее время. Причем, по словам зарубежных медиков, можно рассчитывать на очень хороший результат.



Джозеф Робертсон: «Мы выполним специальную процедуру, разработанную нами, чтобы одновременно открыть ушной канал и восстановить внутреннее ухо, после чего он сможет слышать и развить нормальную речь».



Для Димы эта операция обойдется дешевле, чем для американских граждан. Но сумма все равно для семьи неподъемная — 86 тысяч долларов. Родители смогли собрать пять тысяч в качестве депозита, чтобы поставить сына в очередь на операцию. Ее планируют провести в апреле. Поэтому деньги нужны срочно. Операция однократная. После нее Дима сможет слышать двумя ушами, а значит, сможет быстро адаптироваться в быту, пойти в школу и исправить дефекты речи.