Миротворцы нон грата: почему Киев испугался помощи братской Белоруссии

Немецкий министр иностранных дел Зигмар Габриэль на деловом завтраке с Сергеем Лавровым предложил поэтапное снятие санкций в обмен на введение миротворцев ООН в Донбасс. Однако у Киева есть целый ряд требований к «голубым каскам».

Внештатный советник Петра Порошенко Андерс Фог Расмуссен ясно дал понять, что в качестве миротворцев на Украине хотят видеть «настоящих европейцев».



Андерс Фог Расмуссен: «Нужно ввести 20 тысяч военных и четыре тысячи полицейских. Это должны быть нейтральные страны — Швеция, Финляндия, Австрия».



В небритом человеке в камуфляже не сразу и узнаешь писателя, а сейчас замкомбата батальона армии самопровозглашенной ДНР Захара Прилепина. Он ведет журналистов как будто по центру европейской столицы: уютные кафешки, фонари, брусчатка… Потом за чашкой американо в кафе с ироничным названием «Сепар» фронтовой филолог, как гласит нашивка на рукаве (там автомат и надпись «учите русский язык»), заговорит о наболевшем: ушло вдохновение. Не до того пока.



Захар Прилепин: «Какое к черту писательство? У меня даже лексикон изменился».



Но жизнь в Донецке продолжается, приезжают с гастролями артисты, работают кинотеатры. В самом центре Донецка трудно поверить, что по-прежнему идет война.



Что бразильско-шведские миротворцы здесь не помогут, кажется ясно и далеким от политики пенсионерам, и военным. Замкомандующего Вооруженными силами ДНР Эдуард Басурин уже коллекционирует шутки на эту тему.



Подробности — в видеоматериале.