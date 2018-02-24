Трое мертвых мужчин обнаружены в фуре в Подмосковье

Трое мужчин найдены мертвыми в грузовом автомобиле в одном из поселков Чеховского района Московской области. Об этом сообщили в пресс-службе ГСУ СК России по региону.

Из сообщения пресс-службы: «24 февраля 2018 года в кабине фуры, припаркованной на территории складских помещений в деревне Новосёлки Чеховского района, обнаружены тела трех мужчин без признаков насильственной смерти».



По предварительным данным, автомобиль прибыл на территорию Чеховского района на погрузку из Казахстана. В кабине была обнаружена газовая горелка, которую мужчины использовали для обогрева.



Из сообщения пресс-службы: «Вероятно, мужчины скончались от отравления газом, однако точная причина смерти будет ясна по результатам экспертизы».



По факту обнаружения тел начата доследственная проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.