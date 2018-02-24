Трое мертвых мужчин обнаружены в фуре в Подмосковье

Трое мужчин найдены мертвыми в грузовом автомобиле в одном из поселков Чеховского района Московской области. Об этом сообщили в
пресс-службе ГСУ СК России по региону.
Из сообщения пресс-службы: «24 февраля 2018 года в кабине фуры, припаркованной на территории складских помещений в деревне Новосёлки Чеховского района, обнаружены тела трех мужчин без признаков насильственной смерти».
По предварительным данным, автомобиль прибыл на территорию Чеховского района на погрузку из Казахстана. В кабине была обнаружена газовая горелка, которую мужчины использовали для обогрева.
Из сообщения пресс-службы: «Вероятно, мужчины скончались от отравления газом, однако точная причина смерти будет ясна по результатам экспертизы».
По факту обнаружения тел начата доследственная проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.
По предварительным данным, автомобиль прибыл на территорию Чеховского района на погрузку из Казахстана. В кабине была обнаружена газовая горелка, которую мужчины использовали для обогрева.
Из сообщения пресс-службы: «Вероятно, мужчины скончались от отравления газом, однако точная причина смерти будет ясна по результатам экспертизы».
По факту обнаружения тел начата доследственная проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.
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