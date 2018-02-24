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    При пожаре в московской многоэтажке погиб человек. Москва, пожары. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВПри пожаре в московской многоэтажке погиб человек

    При пожаре в московской многоэтажке погиб человек

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    При пожаре в московской многоэтажке погиб человек

    При пожаре в московской многоэтажке погиб человек

    При пожаре в московской многоэтажке погиб человек
    • Фото: mreporter.ru

      • Один человек погиб, еще один пострадал в результате пожара в жилом доме на севере Москвы. Об этом сообщил источник в экстренных службах города.

      По словам источника, пожар произошел в квартире 12-этажного дома, расположенного по адресу: проезд Кадомцева, 19. Площадь пожара составила 35 квадратных метров.

      В результате пожара один человек погиб и еще один пострадал, передает РИА Новости.

      Отмечается, что с верхних этажей эвакуировали более 20 человек. К 12:25 пожар полностью потушили.

      ТАСС со ссылкой на свой источник сообщает, что пожар охватил три балкона. Агентство также уточняет, что пострадавший при пожаре человек находится в тяжелом состоянии.

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