При пожаре в московской многоэтажке погиб человек

Один человек погиб, еще один пострадал в результате пожара в жилом доме на севере Москвы. Об этом сообщил источник в экстренных службах города.
По словам источника, пожар произошел в квартире 12-этажного дома, расположенного по адресу: проезд Кадомцева, 19. Площадь пожара составила 35 квадратных метров.
В результате пожара один человек погиб и еще один пострадал, передает РИА Новости.
Отмечается, что с верхних этажей эвакуировали более 20 человек. К 12:25 пожар полностью потушили.
ТАСС со ссылкой на свой источник сообщает, что пожар охватил три балкона. Агентство также уточняет, что пострадавший при пожаре человек находится в тяжелом состоянии.
В результате пожара один человек погиб и еще один пострадал, передает РИА Новости.
Отмечается, что с верхних этажей эвакуировали более 20 человек. К 12:25 пожар полностью потушили.
ТАСС со ссылкой на свой источник сообщает, что пожар охватил три балкона. Агентство также уточняет, что пострадавший при пожаре человек находится в тяжелом состоянии.
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