«Ты супер!», выпуск третий: Александра Панкратова

15-летняя конкурсантка Александра Панкратова приехала на конкурс из станицы Азовская Краснодарского края. Мечта девочки — стать солисткой Кубанского казачьего хора.
Когда Александре Панкратовой было три года, ее маму лишили родительских прав. Бабушка взяла девочку под опеку. Сейчас у мамы Саши совсем другая жизнь, она иногда звонит и приезжает. Но у девочки язык не поворачивается назвать ее мамой. Отца девочка нашла в социальных сетях, но он ничего не ответил и заблокировал ее.
Конкурсантка исполнила народную песню «За морем синичка не пышно жила». Девочка получила «зеленый свет» от всех судей. Первым кнопку нажал Сергей Лазарев, которого выступление Саши привело в полный восторг. Остальные члены жюри также высоко оценили ее вокальные данные.
Четвертый конкурсный день вокального проекта «Ты супер!» смотрите на НТВ и НТВ.Ru в следующую субботу, 3 марта, в 20:00.
Конкурсантка исполнила народную песню «За морем синичка не пышно жила». Девочка получила «зеленый свет» от всех судей. Первым кнопку нажал Сергей Лазарев, которого выступление Саши привело в полный восторг. Остальные члены жюри также высоко оценили ее вокальные данные.
Четвертый конкурсный день вокального проекта «Ты супер!» смотрите на НТВ и НТВ.Ru в следующую субботу, 3 марта, в 20:00.
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