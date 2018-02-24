Час Волкова <sup><small>16+</small></sup>
ТВ-Эфир
Час Волкова 16+
    •  
    «Ты супер!», выпуск третий: Александра Панкратова. дети и подростки, музыка и музыканты, Ты супер, фестивали и конкурсы, шоу-бизнес, эксклюзив. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ«Ты супер!», выпуск третий: Александра Панкратова

    «Ты супер!», выпуск третий: Александра Панкратова

    комментировать
    «Ты супер!», выпуск третий: Александра Панкратова

    «Ты супер!», выпуск третий: Александра Панкратова

    «Ты супер!», выпуск третий: Александра Панкратова

      15-летняя конкурсантка Александра Панкратова приехала на конкурс из станицы Азовская Краснодарского края. Мечта девочки — стать солисткой Кубанского казачьего хора.

      Когда Александре Панкратовой было три года, ее маму лишили родительских прав. Бабушка взяла девочку под опеку. Сейчас у мамы Саши совсем другая жизнь, она иногда звонит и приезжает. Но у девочки язык не поворачивается назвать ее мамой. Отца девочка нашла в социальных сетях, но он ничего не ответил и заблокировал ее.



      Конкурсантка исполнила народную песню «За морем синичка не пышно жила». Девочка получила «зеленый свет» от всех судей. Первым кнопку нажал Сергей Лазарев, которого выступление Саши привело в полный восторг. Остальные члены жюри также высоко оценили ее вокальные данные.



      Четвертый конкурсный день вокального проекта «Ты супер!» смотрите на НТВ и НТВ.Ru в следующую субботу, 3 марта, в 20:00.

      Новости по теме

      «Ты супер!»

      Все новости по теме

      Читайте также

      Показать ещё

      Комментарии

      НТВ в социальных сетях

      ntv.ru

      Меню сайта

      Телекомпания

      НТВ в социальных сетях

      Приложения

      Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru