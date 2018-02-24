«Ты супер!», выпуск третий: Темирлан Давлеткалиев

16-летний Темирлан Давлеткалиев приехал на конкурс в Москву из города Бугуруслан Оренбургской области.
После развода родители поделили детей — дочь осталась с матерью, Темирлан с отцом. Но мужчина был арестован по подозрению в наркоторговле, он умер в заключении. У матери мальчика обнаружили туберкулез, поэтому его отправили в детдом. Но там талантливого ребенка прозвали «певичкой», его травили, над ним издевались. Заступиться было некому. Темирлана Давлеткалиева забрала к себе тетя мальчика, которой пришлось преодолеть для этого серьезные препятствия.
Темирлан проникновенно исполнил песню «Первый снег», но добиться трех заветных зеленых кнопок от жюри не смог. Юлианна Караулова похвалила участника и отметила, что мальчик выбрал для выступления очень сложную песню.
Следующий выпуск вокального проекта «Ты супер!» смотрите на НТВ и НТВ.Ru в следующую субботу, 3 марта, в 20:00.
Темирлан проникновенно исполнил песню «Первый снег», но добиться трех заветных зеленых кнопок от жюри не смог. Юлианна Караулова похвалила участника и отметила, что мальчик выбрал для выступления очень сложную песню.
Следующий выпуск вокального проекта «Ты супер!» смотрите на НТВ и НТВ.Ru в следующую субботу, 3 марта, в 20:00.
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