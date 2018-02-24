Час Волкова <sup><small>16+</small></sup>
ТВ-Эфир
Час Волкова 16+
    •  
    «Ты супер!», выпуск третий: Темирлан Давлеткалиев. дети и подростки, музыка и музыканты, Ты супер, фестивали и конкурсы, шоу-бизнес, эксклюзив. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ«Ты супер!», выпуск третий: Темирлан Давлеткалиев

    «Ты супер!», выпуск третий: Темирлан Давлеткалиев

    2 комментария
    «Ты супер!», выпуск третий: Темирлан Давлеткалиев

    «Ты супер!», выпуск третий: Темирлан Давлеткалиев

    «Ты супер!», выпуск третий: Темирлан Давлеткалиев

      16-летний Темирлан Давлеткалиев приехал на конкурс в Москву из города Бугуруслан Оренбургской области.

      После развода родители поделили детей — дочь осталась с матерью, Темирлан с отцом. Но мужчина был арестован по подозрению в наркоторговле, он умер в заключении. У матери мальчика обнаружили туберкулез, поэтому его отправили в детдом. Но там талантливого ребенка прозвали «певичкой», его травили, над ним издевались. Заступиться было некому. Темирлана Давлеткалиева забрала к себе тетя мальчика, которой пришлось преодолеть для этого серьезные препятствия.



      Темирлан проникновенно исполнил песню «Первый снег», но добиться трех заветных зеленых кнопок от жюри не смог. Юлианна Караулова похвалила участника и отметила, что мальчик выбрал для выступления очень сложную песню.



      Следующий выпуск вокального проекта «Ты супер!» смотрите на НТВ и НТВ.Ru в следующую субботу, 3 марта, в 20:00.

      Новости по теме

      «Ты супер!»

      Все новости по теме

      Читайте также

      Показать ещё

      Комментарии

      НТВ в социальных сетях

      ntv.ru

      Меню сайта

      Телекомпания

      НТВ в социальных сетях

      Приложения

      Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru