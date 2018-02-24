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    В Госдуме назвали провокацией заявление о попытке РФ взорвать крейсер «Украина»

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    • Фото: РИА Новости © 2018, Сергей Мамонтов
    В Госдуме назвали провокацией заявление о попытке РФ взорвать крейсер «Украина»

    В Госдуме назвали провокацией заявление о попытке РФ взорвать крейсер «Украина»

    В Госдуме назвали провокацией заявление о попытке РФ взорвать крейсер «Украина»
  • Фото: РИА Новости © 2018, Сергей Мамонтов

    • Заявление зампреда СБУ Виктора Кононенко о том, что Россия якобы пыталась взорвать ракетный крейсер «Украина», является провокацией. Об этом заявил заместитель председателя комитета Госдумы по обороне и безопасности Юрий Швыткин.

    Юрий Швыткин: «У нас нет ни агентов, ни резидентов на территории Украины. Мы считаем украинский народ братским и ни в коем случае не заинтересованы в эскалации напряженности, в отличие от украинских властей. Поэтому все это — провокационные разговоры, при помощи которых пытаются еще больше разжечь вражду между украинцами и россиянами».

    Парламентарий не исключил, что подобные заявления являются частью предвыборной риторики: Россию пытаются выставить внешним врагом, чтобы отвлечь внимание рядовых граждан от внутренних проблем, передает RT.

    Ранее заместитель председателя СБУ Виктор Кононенко заявил, что российские спецслужбы якобы пытались взорвать законсервированный с 1996 года ракетный крейсер «Украина», дислоцированный в Николаеве. Как утверждал Кононенко, подрыв якобы хотели осуществить в 2015 году, в День Конституции Украины.

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