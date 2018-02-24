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    Мода на трезвость: в российских селах бесплатно кодируют от пьянства. Башкирия, Якутия, алкоголь, медицина. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВМода на трезвость: в российских селах бесплатно кодируют от пьянства

    Мода на трезвость: в российских селах бесплатно кодируют от пьянства

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    Мода на трезвость: в российских селах бесплатно кодируют от пьянства

    Мода на трезвость: в российских селах бесплатно кодируют от пьянства

    Мода на трезвость: в российских селах бесплатно кодируют от пьянства

      В российской глубинке все больше жителей отказываются от многолетних привычек и меняют образ жизни с разгульного на здоровый. В одной лишь Якутии таких поселков уже больше 150. «Отрезвляющий» тренд подхватывают и другие регионы. Например, в Башкирии объявили акцию: кодирование — бесплатно.

      Как сообщает корреспондент НТВ Александра Тонких, в якутском селе Булгунняхтах вместо «огненной» воды теперь крепкий чай. До ближайшего алкомаркета — 20 километров.

      Два года назад ввели сухой закон и променяли спирт на спорт. Открыли фитнес-клуб, теперь вместо похмелья — утренние тренировки.

      Александра Алексеева, жительница села Булгунняхтах: «Праздничный стол бывает всегда, в каждой семье. Но у нас алкоголь не стоит. Даже шампанское на Новый год».

      Антиалкогольный путь булгунняхтахцев был тернист: сельские предприниматели прибыли из-за трезвенников терять не хотели.

      Денис Уваров, глава села: «Сразу они как бы не поняли. А потом с ними провели беседу и они пошли нам на встречу».

      В башкирском селе Новый Бердяш — алкогольная вольница. Запрета на продажу нет. Но в магазинах спиртного не купить. Новый Бердяш — самое трезвое село Башкирии. Для сорвавшихся — кодирование бесплатно.

      Подробнее — в материале.

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