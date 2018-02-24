Полуторагодовалому Толе нужны средства на восстановление гортани

Маленькому Толе из Владивостока срочно нужна помощь. У мальчика обнаружили доброкачественную опухоль, которая мешала ему дышать. Врачи поставили ребенку специальную трубку. Правда, теперь Толе необходима пластика гортани. Сложную операцию готовы сделать израильские врачи. Стоимость лечения — больше полутора миллионов рублей.
Среди обычных игрушек у полуторогодовалого Толи есть и такие, каких нет у большинства детей его возраста. Перекладывать использованные катетеры с места на место малышу нравится не меньше, чем смотреть мультики на мамином смартфоне. В запасе у Виктории Копыловой целый ворох одноразовых зондов. Они нужны для того, чтобы очистить от мокроты специальную трубку, через которую дышит ее сын. Процедуру приходится выполнять после каждого приема пищи и всякий раз, когда из отверстия в горле слышится хрип. В среднем по 15 раз в день.
Искусственное горло ребенку установили спустя месяц после рождения, когда Толя с трудом стал дышать. Некоторое время он провел в реанимации детской больницы, но, по словам Виктории, местные врачи так и не смогли назвать точный диагноз. Причину позднее установили специалисты одной из клиник Израиля. У мальчика выявили гемангиому — доброкачественную опухоль сосудов, которая поразила трахею и перекрыла дыхательный просвет. С помощью лекарств проблему удалось решить, но дышать самостоятельно Толя по-прежнему не может. Дело в том, что первоначально ему установили трубку большего, чем нужно, размера.
Виктория Копылова: «Она продавила хрящ трахеи. И сейчас необходимо сделать реконструкцию гортани, чтобы восстановить ему дыхание».
Сложную операцию готовы сделать все те же израильские врачи, но оплатить ее семья Копыловых не в состоянии. Все сбережения ушли на предыдущую поездку за границу, когда Толе лечили опухоль. Ко всем трудностям ухода за больным ребенком Виктория уже привыкла, но мечтает она только об одном — чтобы ее сын смог жить полноценной жизнью. Пока же она не рискует выводить его во двор на прогулки — даже легкая простуда может усугубить состояние малыша и вызвать приступ асфиксии.
Операция по восстановлению поврежденной стенки трахеи обойдется в 1 миллион 600 тысяч рублей. В поисках денег родители Толи Копылова обратились в известный благотворительный фонд «Артёмка», его сотрудники уже объявили сбор средств.
Чтобы помочь Толе, отправьте СМС на номер 3116 или 3443 со словом «artemka» и суммой пожертвования. Например: artemka 350.
Искусственное горло ребенку установили спустя месяц после рождения, когда Толя с трудом стал дышать. Некоторое время он провел в реанимации детской больницы, но, по словам Виктории, местные врачи так и не смогли назвать точный диагноз. Причину позднее установили специалисты одной из клиник Израиля. У мальчика выявили гемангиому — доброкачественную опухоль сосудов, которая поразила трахею и перекрыла дыхательный просвет. С помощью лекарств проблему удалось решить, но дышать самостоятельно Толя по-прежнему не может. Дело в том, что первоначально ему установили трубку большего, чем нужно, размера.
Виктория Копылова: «Она продавила хрящ трахеи. И сейчас необходимо сделать реконструкцию гортани, чтобы восстановить ему дыхание».
Сложную операцию готовы сделать все те же израильские врачи, но оплатить ее семья Копыловых не в состоянии. Все сбережения ушли на предыдущую поездку за границу, когда Толе лечили опухоль. Ко всем трудностям ухода за больным ребенком Виктория уже привыкла, но мечтает она только об одном — чтобы ее сын смог жить полноценной жизнью. Пока же она не рискует выводить его во двор на прогулки — даже легкая простуда может усугубить состояние малыша и вызвать приступ асфиксии.
Операция по восстановлению поврежденной стенки трахеи обойдется в 1 миллион 600 тысяч рублей. В поисках денег родители Толи Копылова обратились в известный благотворительный фонд «Артёмка», его сотрудники уже объявили сбор средств.
Чтобы помочь Толе, отправьте СМС на номер 3116 или 3443 со словом «artemka» и суммой пожертвования. Например: artemka 350.
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