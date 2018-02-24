Женщина за рулем и с пистолетом протаранила ограду Белого дома в Вашингтоне

Полиция Вашингтона и секретная служба Белого дома минувшим вечером были подняты по тревоге. Входы в здание и несколько прилегающих улиц перекрыли
из-за женщины, которая на своем автомобиле пыталась въехать на территорию резиденции американского президента.
По некоторым данным, ее машина врезалась в заграждение Белого дома, где в это время находился Дональд Трамп. Более того, у президента США в этот момент шли переговоры с премьер-министром Австралии Малкольмом Тернбуллом. Из-за инцидента встреча затянулась. Женщину оперативно задержала полиция. Пострадавших нет.
Американские СМИ сообщают, что нарушительнице — 35 лет и ранее она была известна правоохранителям за многочисленные нарушения. По данным CNN, у задержанной — проблемы с психикой. А Fox News передает, что при себе у нее был пистолет. После случившегося Трамп поблагодарил cекретную службу за быструю работу.
Американские СМИ сообщают, что нарушительнице — 35 лет и ранее она была известна правоохранителям за многочисленные нарушения. По данным CNN, у задержанной — проблемы с психикой. А Fox News передает, что при себе у нее был пистолет. После случившегося Трамп поблагодарил cекретную службу за быструю работу.
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