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    Женщина за рулем и с пистолетом протаранила ограду Белого дома в Вашингтоне. Вашингтон, ДТП, США, Трамп Дональд, полиция. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВЖенщина за рулем и с пистолетом протаранила ограду Белого дома в Вашингтоне

    Женщина за рулем и с пистолетом протаранила ограду Белого дома в Вашингтоне

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    Женщина за рулем и с пистолетом протаранила ограду Белого дома в Вашингтоне

    Женщина за рулем и с пистолетом протаранила ограду Белого дома в Вашингтоне

    Женщина за рулем и с пистолетом протаранила ограду Белого дома в Вашингтоне

      Полиция Вашингтона и секретная служба Белого дома минувшим вечером были подняты по тревоге. Входы в здание и несколько прилегающих улиц перекрыли из-за женщины, которая на своем автомобиле пыталась въехать на территорию резиденции американского президента.

      По некоторым данным, ее машина врезалась в заграждение Белого дома, где в это время находился Дональд Трамп. Более того, у президента США в этот момент шли переговоры с премьер-министром Австралии Малкольмом Тернбуллом. Из-за инцидента встреча затянулась. Женщину оперативно задержала полиция. Пострадавших нет.

      Американские СМИ сообщают, что нарушительнице — 35 лет и ранее она была известна правоохранителям за многочисленные нарушения. По данным CNN, у задержанной — проблемы с психикой. А Fox News передает, что при себе у нее был пистолет. После случившегося Трамп поблагодарил cекретную службу за быструю работу.

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