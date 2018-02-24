Сирийские школьники поблагодарили российских военных песнями на русском языке

Российские военные продолжают оказывать гуманитарную помощь мирному населению Сирии.

В одну из школ Хомса офицеры центра по примирения привезли 700 комплектов теплой одежды — джинсы, шапки, сапоги, а также одеяла. Во время войны данное учебное заведение находилось едва ли не в центре боевых действий. Здание сильно пострадало, но сейчас ремонт уже практически завершен. Несмотря на восстановительные работы, учебный процесс не прекращается.



Дмитрий Неутолимов, представитель ЦПВС: «Сегодня здесь присутствуют дети, кто имеет в семье погибших и раненых. Плюс ко всему сегодня центром по примирению проводится медицинское обследование, врачи с российской стороны дают консультации детям, эти консультации в местных больницах очень дорогостоящие, поэтому в очередной раз российская сторона протягивает руку дружбы сирийскому народу».



Для российских военных сирийские школьники организовали небольшой концерт, на котором были исполнены песни на русском языке.