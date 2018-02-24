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    Сирийские школьники поблагодарили российских военных песнями на русском языке. Сирия, армия и флот РФ, войны и вооруженные конфликты, дети и подростки. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВСирийские школьники поблагодарили российских военных песнями на русском языке

    Сирийские школьники поблагодарили российских военных песнями на русском языке

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    Сирийские школьники поблагодарили российских военных песнями на русском языке

    Сирийские школьники поблагодарили российских военных песнями на русском языке

    Сирийские школьники поблагодарили российских военных песнями на русском языке

      Российские военные продолжают оказывать гуманитарную помощь мирному населению Сирии.

      В одну из школ Хомса офицеры центра по примирения привезли 700 комплектов теплой одежды — джинсы, шапки, сапоги, а также одеяла. Во время войны данное учебное заведение находилось едва ли не в центре боевых действий. Здание сильно пострадало, но сейчас ремонт уже практически завершен. Несмотря на восстановительные работы, учебный процесс не прекращается.

      Дмитрий Неутолимов, представитель ЦПВС: «Сегодня здесь присутствуют дети, кто имеет в семье погибших и раненых. Плюс ко всему сегодня центром по примирению проводится медицинское обследование, врачи с российской стороны дают консультации детям, эти консультации в местных больницах очень дорогостоящие, поэтому в очередной раз российская сторона протягивает руку дружбы сирийскому народу».

      Для российских военных сирийские школьники организовали небольшой концерт, на котором были исполнены песни на русском языке.

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