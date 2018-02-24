Американские биатлонисты бойкотируют этап Кубка мира в Тюмени

Биатлонисты сборной Соединенных Штатов бойкотируют заключительный в этом сезоне этап Кубка мира в Тюмени. Об этом говорится в заявлении Федерации биатлона США.
Во время Игр в Пхёнчхане прошло заседание исполкома Международного союза биатлонистов (IBU). Участники заседания приняли решение провести мартовский этап Кубка мира в Тюмени с 22 по 25 марта, как и было запланировано. Это не понравилось некоторым биатлонистам, передает РИА Новости.
Из заявления Федерации биатлона США: «Недавнее решение IBU о сохранении в Тюмени этапа Кубка мира совершенно неприемлемо. Исходя из поддержки чистого спорта и собственной безопасности, мы не сможем участвовать в этих соревнованиях».
В Международном олимпийском комитете отреагировали на решение американских спортсменов. Директор по коммуникациям МОК, заявила, что подобные действия «мало что дают».
Отметим, что из американцев выше всех в общем зачете поднялся Тим Бёрк (29-е место). Лучшая среди женщин — Сьюзен Данкли — находится на 39-й строчке. В этом сезоне американским биатлонистам не удалось завоевать ни одной медали на этапах Кубка мира, как и на Олимпийских играх в Пхёнчхане.
Из заявления Федерации биатлона США: «Недавнее решение IBU о сохранении в Тюмени этапа Кубка мира совершенно неприемлемо. Исходя из поддержки чистого спорта и собственной безопасности, мы не сможем участвовать в этих соревнованиях».
В Международном олимпийском комитете отреагировали на решение американских спортсменов. Директор по коммуникациям МОК, заявила, что подобные действия «мало что дают».
Отметим, что из американцев выше всех в общем зачете поднялся Тим Бёрк (29-е место). Лучшая среди женщин — Сьюзен Данкли — находится на 39-й строчке. В этом сезоне американским биатлонистам не удалось завоевать ни одной медали на этапах Кубка мира, как и на Олимпийских играх в Пхёнчхане.
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