Пьяные украинцы закидали тротуарной плиткой полицейских в Польше

Группа пьяных мужчин из Украины и Грузиие напала на стражей порядка в польском Згеже. В ответ правоохранителям пришлось открыть огонь.
Инцидент произошел ночью 23 февраля. Стражи порядка патрулировали улицы и заметили группу нетрезвых мужчин. Правоохранители попросили иностранцев предъявить документы, но они отреагировали агрессивно.
Как сообщает газета Dziennik Lozki, мужчины начали швырять в полицейских тротуарной плиткой. Чтобы остановить нападавших, патрульные были вынуждены применить оружие. Они сделали несколько предупредительных выстрелов, после чего открыли огонь на поражение.
В итоге инцидента четыре человека получили ранения, они находятся в больнице. Еще 13 нарушителей были задержаны правоохранителями.
Сейчас следователи устанавливают законность пребывания задержанных в Польше. Нападавшим мужчинам грозит до 10 лет тюрьмы.
Как сообщает газета Dziennik Lozki, мужчины начали швырять в полицейских тротуарной плиткой. Чтобы остановить нападавших, патрульные были вынуждены применить оружие. Они сделали несколько предупредительных выстрелов, после чего открыли огонь на поражение.
В итоге инцидента четыре человека получили ранения, они находятся в больнице. Еще 13 нарушителей были задержаны правоохранителями.
Сейчас следователи устанавливают законность пребывания задержанных в Польше. Нападавшим мужчинам грозит до 10 лет тюрьмы.
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