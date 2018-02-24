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    Пьяные украинцы закидали тротуарной плиткой полицейских в Польше

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    Пьяные украинцы закидали тротуарной плиткой полицейских в Польше

    Пьяные украинцы закидали тротуарной плиткой полицейских в Польше

    Пьяные украинцы закидали тротуарной плиткой полицейских в Польше
  • Фото: Associated Press © 2018, Czarek Sokolowski

    • Группа пьяных мужчин из Украины и Грузиие напала на стражей порядка в польском Згеже. В ответ правоохранителям пришлось открыть огонь.

    Инцидент произошел ночью 23 февраля. Стражи порядка патрулировали улицы и заметили группу нетрезвых мужчин. Правоохранители попросили иностранцев предъявить документы, но они отреагировали агрессивно.

    Как сообщает газета Dziennik Lozki, мужчины начали швырять в полицейских тротуарной плиткой. Чтобы остановить нападавших, патрульные были вынуждены применить оружие. Они сделали несколько предупредительных выстрелов, после чего открыли огонь на поражение.

    В итоге инцидента четыре человека получили ранения, они находятся в больнице. Еще 13 нарушителей были задержаны правоохранителями.

    Сейчас следователи устанавливают законность пребывания задержанных в Польше. Нападавшим мужчинам грозит до 10 лет тюрьмы.

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