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    Пьяный водитель сбил подростков в Великом Новгороде

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    Пьяный водитель сбил подростков в Великом Новгороде

    Пьяный водитель сбил подростков в Великом Новгороде

    Пьяный водитель сбил четырех подростков на пешеходном переходе в Великом Новгороде. Об этом сообщает Следственный комитет России.

    Из сообщения Следственного комитета: «Предварительно установлено, что вечером 23 февраля на улице Ломоносова в Великом Новгороде 44-летний мужчина на автомобиле Suzuki сбил подростков. Двое несовершеннолетних доставлены в травмпункт».

    Еще двоих пострадавших — мальчика и девочку — доставили в детскую областную клиническую больницу. У девочки диагностирован открытый перелом бедра, у мальчика — черепно-мозговая травма, сообщает ТАСС со ссылкой на отдел ГИБДД УМВД по Великому Новгороду.

    Совершивший наезд водитель с места ДТП скрылся. Но правоохранителям удалось оперативно его задержать.




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