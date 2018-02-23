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    Советский актер Анатолий Решетников скончался на Украине

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    • Кадр из фильма «Чёрная рада», реж. Николай Засеев-Руденко, 2000
    Советский актер Анатолий Решетников скончался на Украине

    Советский актер Анатолий Решетников скончался на Украине

    Советский актер Анатолий Решетников скончался на Украине
  • Кадр из фильма «Чёрная рада», реж. Николай Засеев-Руденко, 2000

    • Народный артист Украины Анатолий Решетников умер в Киевской области в возрасте 94 лет.

    О смерти артиста сообщил на своей странице в Facebook украинский журналист и театральный критик Олег Вергелис.

    Олег Вергелис: «Ушел из жизни патриарх отечественной сцены, Народный артист Украины Анатолий Решетников».

    По его словам, последние годы жизни Анатолий Решетников провел не в своей столичной квартире, а в Доме ветеранов сцены под Киевом, где он и скончался.

    Анатолий Решетников родился в Киеве 22 июня 1923 года. Окончил Киевский театральный институт. Зрителям он был известен не только театральными ролями, но и работами в кино, среди которых картины «Огненный мост», «Вдали от Родины», «Господа артисты» и другие.

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