Советский актер Анатолий Решетников скончался на Украине

Народный артист Украины Анатолий Решетников умер в Киевской области в возрасте 94 лет.
О смерти артиста сообщил на своей странице в Facebook украинский журналист и театральный критик Олег Вергелис.
Олег Вергелис: «Ушел из жизни патриарх отечественной сцены, Народный артист Украины Анатолий Решетников».
По его словам, последние годы жизни Анатолий Решетников провел не в своей столичной квартире, а в Доме ветеранов сцены под Киевом, где он и скончался.
Анатолий Решетников родился в Киеве 22 июня 1923 года. Окончил Киевский театральный институт. Зрителям он был известен не только театральными ролями, но и работами в кино, среди которых картины «Огненный мост», «Вдали от Родины», «Господа артисты» и другие.
Олег Вергелис: «Ушел из жизни патриарх отечественной сцены, Народный артист Украины Анатолий Решетников».
По его словам, последние годы жизни Анатолий Решетников провел не в своей столичной квартире, а в Доме ветеранов сцены под Киевом, где он и скончался.
Анатолий Решетников родился в Киеве 22 июня 1923 года. Окончил Киевский театральный институт. Зрителям он был известен не только театральными ролями, но и работами в кино, среди которых картины «Огненный мост», «Вдали от Родины», «Господа артисты» и другие.
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