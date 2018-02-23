Трамп сравнил приезжающих в США мигрантов с пригретой на груди змеей

Президент США в очередной раз жестко высказался по миграционному вопросу, сравнив прибывающих в страну людей с пригретой на груди змеей.

Трамп выступил на ежегодной конференции консерваторов в Вашингтоне. В ходе своей речи он сравнил прибывающих в Соединенные Штаты иммигрантов с пригретой на груди змеей. В то время как, по его мнению, стране нужны работающие люди, которые любят Америку.



Дональд Трамп: «Я хочу, чтобы в эту страну приезжали великие люди, и не хочу, чтобы они приезжали так, как они делают это сейчас, я хочу людей, которые делают вклад».



Президент привел ряд примеров, как американцы становились жертвами преступлений, совершенных незаконными мигрантами. После этого он вынул из нагрудного кармана листок бумаги со стихотворением и пояснил: «Это называется „Змея“, и подумайте об этом в контексте иммиграции».



В стихотворении рассказывалось о доброй женщине, нашедшей на улице замерзающую змею, которая попросила ее о помощи. Женщина забрала змею домой, где обогрела, накормила медом и молоком, но та в итоге укусила свою спасительницу.



Президент прочел, срываясь на крик: «Я спасла тебя! И ты укусила меня. Твой укус ядовит, и теперь я умру». Последние строчки стихотворение в зале встретили эмоционально: «Замолчи, женщина, беря меня, ты знала, что я — змея». После этого Трамп выдержал долгую паузу, а затем подвел итог: «Народ — это то, что мы делаем с нашей страной, мы принимаем людей и потом имеем проблемы».



Иммиграционная реформа была одним из предвыборных обещаний Трампа. Также он обещал построить стену на границе с Мексикой, чтобы остановить поток мигрантов, и выступил за отмену лотереи грин-карт.

