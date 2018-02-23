Московский пенсионер покончил с собой после выстрела в сына

На востоке Москвы пожилой мужчина несколько раз выстрелил в сына, после чего покончил жизнь самоубийством. Об этом сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК по Москве Юлия Иванова.
Юлия Иванова: «По предварительным данным, вечером 23 февраля в квартире жилого дома по Косинской улице в ходе конфликта мужчина 1941 года рождения произвел несколько выстрелов из травматического оружия в сына 1966 года рождения».
После этого пенсионер покончил жизнь самоубийством. Его сын был госпитализирован, пострадавшему оказывается вся необходимая помощь, передает ТАСС.
По факту произошедшего проводится доследственная проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.
После этого пенсионер покончил жизнь самоубийством. Его сын был госпитализирован, пострадавшему оказывается вся необходимая помощь, передает ТАСС.
По факту произошедшего проводится доследственная проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.
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