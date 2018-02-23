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    Двойной праздник: в Севастополе отметили 23 Февраля и День народной воли. Крым, Севастополь, торжества и праздники, 23 Февраля. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВДвойной праздник: в Севастополе отметили 23 Февраля и День народной воли

    Двойной праздник: в Севастополе отметили 23 Февраля и День народной воли

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    Двойной праздник: в Севастополе отметили 23 Февраля и День народной воли

    Двойной праздник: в Севастополе отметили 23 Февраля и День народной воли

    Двойной праздник: в Севастополе отметили 23 Февраля и День народной воли

      Сегодня по всей России отмечают День защитника Отечества. В Севастополе в честь праздника состоялся торжественный марш.

      Тысячи людей прошли с российскими триколорами по улицам и возложили цветы и венки к мемориалу героям обороны Севастополя на площади Нахимова.

      Там же состоялся митинг, посвященный не только Дню защитника Отечества, но и Дню народной воли. Он учрежден в память о событиях 2014 года. Тогда 23 Февраля в центре Севастополя тоже собрались тысячи людей. Они выступили за воссоединение с Россией.

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