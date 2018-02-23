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    Шойгу вручил юнармейцам награды за спасение людей

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    Шойгу вручил юнармейцам награды за спасение людей

    Шойгу вручил юнармейцам награды за спасение людей

    Шойгу вручил юнармейцам награды за спасение людей

      В подмосковном парке «Патриот» наградили юнармейцев за спасение людей в чрезвычайных ситуациях.

      Церемония состоялась в рамках форума «Я — юнармия». Знаки доблести вручил глава Минобороны.

      Сергей Шойгу, министр обороны РФ: «Я хотел бы всем вашим наставникам, воспитателям, родителям сказать огромное спасибо. Спасибо за то, что они воспитывают вас, вырастили вас и уже сделали из вас достойных граждан нашей страны».

      Министр обороны отметил, что защищать родину можно не только в Вооруженных силах. Для этого подойдет любая профессия. Главное, подчеркнул Сергей Шойгу, помнить о конечной цели — процветании отечества.

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