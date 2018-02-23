Шойгу вручил юнармейцам награды за спасение людей

В подмосковном парке «Патриот» наградили юнармейцев за спасение людей в чрезвычайных ситуациях.

Церемония состоялась в рамках форума «Я — юнармия». Знаки доблести вручил глава Минобороны.



Сергей Шойгу, министр обороны РФ: «Я хотел бы всем вашим наставникам, воспитателям, родителям сказать огромное спасибо. Спасибо за то, что они воспитывают вас, вырастили вас и уже сделали из вас достойных граждан нашей страны».



Министр обороны отметил, что защищать родину можно не только в Вооруженных силах. Для этого подойдет любая профессия. Главное, подчеркнул Сергей Шойгу, помнить о конечной цели — процветании отечества.