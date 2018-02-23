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    Объявлен план «Перехват» из-за убийства на юго-востоке Москвы

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    Объявлен план «Перехват» из-за убийства на юго-востоке Москвы

    Объявлен план «Перехват» <nobr>из-за</nobr> убийства на <nobr>юго-востоке</nobr> Москвы

    На Люблинской улице в столице произошло убийство. Полиция ищет автомобиль, на котором скрылся подозреваемый.

    Источник ТАСС в экстренных службах сообщил о том, что в Москве после убийства, которое произошло на юго-востоке города, объявлен план «Перехват».

    Источник: «В районе дома 70 на Люблинской улице произошло убийство. Объявлен план „Перехват“».

    По его словам, правоохранители ищут черную Toyota Corolla. Между тем в полиции подтвердили, что в 14:15 поступило сообщение о конфликте на улице Люблинская и в настоящее время проводится проверка.

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