Объявлен план «Перехват» из-за убийства на юго-востоке Москвы

На Люблинской улице в столице произошло убийство. Полиция ищет автомобиль, на котором скрылся подозреваемый.
Источник ТАСС в экстренных службах сообщил о том, что в Москве после убийства, которое произошло на юго-востоке города, объявлен план «Перехват».
Источник: «В районе дома 70 на Люблинской улице произошло убийство. Объявлен план „Перехват“».
По его словам, правоохранители ищут черную Toyota Corolla. Между тем в полиции подтвердили, что в 14:15 поступило сообщение о конфликте на улице Люблинская и в настоящее время проводится проверка.
Источник: «В районе дома 70 на Люблинской улице произошло убийство. Объявлен план „Перехват“».
По его словам, правоохранители ищут черную Toyota Corolla. Между тем в полиции подтвердили, что в 14:15 поступило сообщение о конфликте на улице Люблинская и в настоящее время проводится проверка.
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