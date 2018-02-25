Универсальный анализатор, супервпитывающая тряпка и GPS-метка: тест рекламных обещаний

Нужная ли штука универсальный анализатор окружающей среды? Облегчает ли GPS-метка жизнь тем, кто вечно теряет ключи и кошельки? И что это за супертряпка, которой вроде бы можно и на кухне убирать, и макияж смывать, и волосы сушить? Программа «Чудо техники» проверила обещания производителей.

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Универсальный анализатор



Этот компактный прибор создан, чтобы защитить нас сразу от четырех опасностей: радиации, электромагнитного излучения, нитратов в продуктах и примесей в воде. Цена немалая — почти 10 тысяч рублей. Производитель обещает, что качество измерений здесь, конечно, не лабораторное, но для анализа в быту вполне достаточное.



Расхождение с профессиональным оборудованием прибор действительно показал незначительное и нигде не обнаружил серьезных угроз. Однако реальных опасностей в мире не так много, чтобы бояться и регулярно все проверять. Подобные приборы скорее разжигают фобии, чем реально помогают в жизни. К точности измерений особых претензий нет, но все же не «чудо».



Супервпитывающая тряпка



Под одинаковым названием «Чудо-тряпка» продаются сразу три изделия. Стоимость двух — 180 рублей, а третья продается в комплекте с еще семью тряпками за 890 рублей. Объединяет их, как говорит реклама, фантастическая способность легко и быстро впитывать огромные объемы жидкости.



В лаборатории химико-технологического университета имени Менделеева определили: две тряпки имеют микропористую структуру, похожую на губку, а третья состоит из волокон вискозы. Именно благодаря своему строению они действительно обладают хорошими показателями впитывания жидкостей. С учетом удовлетворительного результата во время сушки волос и эффектного удаления газировки, пролитой на ковер, все три изделия с трудом, на грани, но все-таки «чудо».



GPS-метка



GPS-метка для вещей подключается через Bluetooth к смартфону, и, если находится в пределах досягаемости радиосигнала, можно подать команду, чтобы устройство запищало и выдало свое местоположение.



Такие устройства стоят от 200 до 1000 рублей. У модели с расширенным функционалом есть «обратная связь» — позволяет найти телефон. Нажав на кнопку, хозяин с метки подает сигнал в приложение, чтобы оно отозвалось. Правда, в больших помещениях придется поблуждать, пока метка окажется в зоне действия Bluetooth от своего родного телефона.



Технологичный брелок поможет, даже если его украдут. Он сообщит хозяину, что произошел разрыв соединения, а приложение покажет на карте, где это случилось. Еще одна функция дорогой модели — «групповой поиск».



Рассеянным может быть каждый, и в этих ситуациях GPS-маячок окажется полезен. Однозначно «чудо».